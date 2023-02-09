

هادي العنزي



وضعت قرعة كأس الاتحاد لكرة السلة الكويت وكاظمة في مواجهة مبكرة بالدور ربع النهائي، إذا ما تمكن الأخير من تجاوز نظيره الشباب في الدور التمهيدي، وجاءت القرعة التي أجريت أمس الأول في قاعة الاجتماعات بالاتحاد وحضرها رئيس لجنة المسابقات محسن المطيري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد عويد العنزي، وعدد من مدربي وإداريي الأندية في مجملها متوازنة.



وجاءت فرق أندية الكويت وكاظمة والشباب والصليبخات والعربي في المجموعة الأولى، فيما شهدت المجموعة الثانية تواجد فرق الجهراء والقرين والقادسية واليرموك والنصر والتضامن.



وتقام مواجهات كأس الاتحاد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وسيلتقي في مواجهات الدور التمهيدي كاظمة مع الشباب، والصليبخات مع العربي، فيما يصطدم التضامن بنظيره القادسية، ويخوض القرين مواجهة متكافئة مع النصر. كما أجرت لجنة المسابقات قرعة الكأس لجميع المراحل السنية.



من جانبه، أكد محسن المطيري أن بطولة كأس الاتحاد للسن العام ستقام خلال شهر رمضان المبارك، على أن تنطلق منافساتها في ثالث أيام الشهر، وتنتهي في 18 من رمضان، مضيفا «ستقام المباريات بشكل متتال ويومي، وبواقع مباراة يوميا على صالة الاتحاد، ولا نستطيع إقامة مباراتين في اليوم الواحد نظرا لضيق الوقت».



وأشار المطيري إلى أن منافسات الدوري ستعاود في نهاية فبراير، مضيفا انه بعد انتهاء مشاركة الأزرق في التصفيات الآسيوية بقطر، سيتوقف الدوري خلال شهر رمضان، ويستأنف بعد اجازة عيد الفطر مباشرة، على أن يختتم الموسم نهاية مايو المقبل، كما تم الاتفاق مع الأندية على حذف أحد أقسام الدوري الممتاز الثلاثة، ليقام من قسمين فقط، نظرا لضيق الوقت، بسبب مشاركة الأندية الكويتية في بطولة الأندية الآسيوية، كما تم اختزال مسابقة دوري الدرجة الأولى ليقام من دور واحد بدلا من دورين.