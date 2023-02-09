

بمشاركة خليجية وعالمية.. يشهد مضمار الشهيد فهد الأحمد ظهر اليوم، ختام بطولة الكويت الدولية السنوية الـ 21 لسباق الهجن بالمهرجان الختامي الذي يسعى من خلاله ملاك الهجن إلى التشرف بالفوز بالسيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأعرب رئيس النادي الكويتي لسباق الهجن حسين الدواس عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة وأنها تجاوزت كل الأحداث وأصبحت حدثا رياضيا تراثيا له قيمة إنسانية وحضارية وثقافية وجسدها لقاء المشاركين من الخليج وبعض الدول العربية والأوروبية الذين يعشقون رياضة الآباء والأجداد.



وأشاد الدواس بالدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الأمير للبطولة والذي شرفها برعايته السامية لها وللمهرجان، كما أشاد باللجنة المنظمة واللجان العاملة على جهودها وتوفير كل الإمكانات لإنجاح أغلى البطولات.