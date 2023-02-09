

يحيى حميدان



عاد المتصدر الكويت لسكة الانتصارات بعد فوزه على الساحل 2-1 مساء امس على ستاد «صباح السالم» في افتتاح مباريات الجولة الـ 13 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وأضاف «الأبيض» 3 نقاط جديدة لرصيده الذي أصبح 26 في صدارة الترتيب ومبتعدا بفارق 7 نقاط مؤقتا عن أقرب مطارديه العربي، علما أن الفريق «الكويتاوي» تعادل في الجولتين الماضيتين امام التضامن 0-0 والعربي 1-1، فيما تجمد رصيد «أبناء ابوحليفة» عند 9 نقاط في المركز العاشر والأخير.



بدأ الكويت المباراة بأسلوبه المتوقع عبر اللعب باندفاع هجومي واضح لخطف الأسبقية، ولاحت اولى الفرص «الكويتاوية» من التونسي ياسين العامري بعدما اخترق دفاع الساحل وسدد الكرة فوق المرمى (6)، ومرر العامري كذلك كرة جميلة ليوسف ناصر لم ينجح في تحويلها للمرمى (8).



وحافظ «الأبيض» على رتمه العالي وسنحت له عدة فرص للتسجيل عبر يوسف ناصر وفيصل زايد، ولكن ترابط خطوط «أبناء أبوحليفة» أفشل كل هذه المحاولات، قبل أن ينظم الساحل صفوفه ويبدأ بتهديد مرمى الكويت من خلال انتشار لاعبيه السليم وتناقلهم للكرة بسلاسة وأحرج الدفاع «الكويتاوي» في عدة مناسبات، قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل بعدما احتسب الحكم سعود السمحان ركلة جزاء صحيحة عقب تدخل مدافع الكويت فهد الهاجري على الجناح العماني حمد الحبسي، لينفذها راشد فراج بنجاح في شباك الحارس عبدالرحمن كميل (34).



وفي الشوط الثاني، وضحت رغبة «الأبيض» في تعديل النتيجة وسط تراجع «أبناء أبوحليفة» لتأمين التقدم، الا ان الكويت عادل النتيجة من ركلة جزاء صحيحة بعد تدخل عنيف من مدافع الساحل، الجزائري طارق عجون، على البحريني محمد مرهون، وترجمها العامري لهدف التعديل على يسار الحارس عبدالرحمن المجدلي (53).



وسيطر الفريق «الكويتاوي» على الملعب بعد ذلك وفضل الساحل العودة واغلاق كل المناطق الدفاعية، ودفع مدرب الكويت، علي عاشور بالمصري عمرو عبدالفتاح «عموري» وابراهيم كميل لتعزيز الناحية الهجومية، ومرر «عموري» تمريرة جميلة للظفيري، الذي سدد الكرة في العارضة (83).



ومارس الخطير «عموري» هوايته بتقديم الكرات بحرفنة، ومن احدى هذه التمريرات سجل يوسف ناصر هدف الفوز للكويت برأسية محكمة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.