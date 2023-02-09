

يعقوب العوضي



ضم اتحاد كرة اليد المدرب الوطني فيصل صيوان إلى الطاقم التدريبي للمنتخبين الأول والشباب كمساعد مدرب رسميا مساء أمس حيث يحمل صيوان سيرة ذاتية مميزة كلاعب وكمدرب في الصليبخات والمنتخبات الوطنية سابقا، وسبق له العمل في الجهاز الفني للمنتخب الأول مع المدرب التونسي آمن القفصي والمدرب الوطني محمد مبارك.



كما تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسـات دوري اليــد الممتاز فـي جولتـــه الـ 12، حيث يلتقي اليرموك (5 نقاط) مع برقان (11نقطة) في الـ 4:30 عصرا، فيما يتواجه القادسية (22 نقطة) مع الفحيحيل (8 نقاط) في الـ 6:15 مساء، كما يلعب العربي (10 نقاط) مع القرين (نقطتين) في الـ 8:00 مساء.

وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم. في اللقاء الأول يبحث اليرموك عن الفوز للابتعاد عن مراكز الهبوط، ولن تكون مهمة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الملا سهلة، حيث عليه اللعب على المضمون وتفادي الوقوع في الأخطاء. في المقابل، يتطلع برقان الوصول إلى مراكز المقدمة بقيادة المدرب سعيد حجازي الذي يمني النفس بتحقيق نقطتين لتدعيم هدفه.

وفي اللقاء الثاني، يطمح القادسية لمواصلة صدارة الترتيب العام وخطف نقطتين ثمينتين بقيادة المدرب الصربي بوزو الذي يحقق نتائج إيجابية ويسير بخطى ثابتة للانفراد بالصدارة، وفي الجهة المقابلة يعيش الفحيحيل ظروفا صعبة مع استقالة المدرب الوطني وليد سالمين وعدم وجود محترفين في صفوفه حتى اللحظة، إذ تفاوض إدارة الأحمر محترفين من تونس وتسعى إلى جلبهما قبل فوات الأوان.

وفي اللقاء الثالث، يسعى الجريحان العربي والقرين لتضميد الجراح على حساب احدهما الآخر، ولن تكون المهمة سهلة للمدرب الوطني أحمد فولاذ قائد الجهاز الفني في «الأخضر» كما هو الحال مدرب القرين عمر الجيوشي الذي يجب عليه تحقيق الفوز بأي ثمن للخروج من مراكز الهبوط ومحاولة الوصول إلى المناطق الآمنة.