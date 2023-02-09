

دوّن الهلال السعودي بقيادة نجمه المتألق سالم الدوسري اسمه في تاريخ مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية بفوزه على فلامنغو البرازيلي المنقوص 3-2 في نصف النهائي بمدينة طنجة المغربية.



وفرض سالم الدوسري نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل هدفي فلامنغو بيدرو (20 و90+1).



وأصبح الدوسري ضمن أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.



وقال الدوسري الذي اختير أفضل لاعب في المباراة في مقابلة مع قناة الرياضية: «جئنا للمشاركة وطموحنا أعلى المراكز، والهلال يلعب دائما للفوز بالألقاب ونستحق هذا المركز (النهائي) وان شاء الله نبقى يدا واحدة وقلبا واحدا ونعود بالكأس».



وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018)، وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (2013) والعين، يصل لنهائي البطولة.



وأعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب.



بدوره، هنأ الأمير الوليد بن طلال نادي الهلال بتأهله، فكتب عبر موقعه على تويتر قائلا «نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله الى العالمية مرة أخرى، وفاله الفوز إما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالميا»، مضيفا هديتي الخاصة لهم لهذا الانجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب، وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب.



وعبر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، عن سعادته بالوصول إلى النهائي، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء «جميعنا سعداء لأن الهلال هو أكبر أندية السعودية، ونحن فخورون بتمثيله، والنجاحات التي نحققها معه».



وعما إذا كان توتر لاعبي فلامنغو ساعدهم على الفوز، ذكـــر «ربما فوجئـــوا بمهـارات اللاعبين وطريقة لعبنا، في الشوط الأول لم يصلوا سوى في هجمة واحدة، وكانت مباراة تكتيكية محتدمة جدا».



من جانبه، قال مدرب فلامنغو فيتور بيريرا: «كنا على أتم الاستعداد لمواجهة الهلال، وليس لمواجهة تحكيم لا يرتقي إلى معايير البطولة.. التحكيم افتقر للمعايير، وكان استفزازيا ولولا شخصية لاعبي فلامنغو لطرد المزيد من اللاعبين».



النعيمة: اكتمل «الهلال» بدراً.. والجابر: افخر يا وطن



أشاد نجوم نادي الهلال السابقون بالفوز التاريخي للزعيم السعودي على فلامنغو البرازيلي 3-2، ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية.



وقال أسطورة الهلال سامي الجابر عبر تويتر: «افخر يا وطن، افرح يا مدرجنا الفخم، الهلال لا يخذلنا أبدا، القمة حيث يكون الزعيم».



وتبعه الأسطورة محمد الشلهوب بقوله: «ألف مبروك للهلال وجمهوره الكبير، لا عجب فالهلال دائما يحقق المستحيل».



وغرد أسطورة الأزرق صالح النعيمة: «اكتمل الهلال بدرا وأضاء العالم، ألف مبروك لسيدي خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده حفظهم الله».



وقال قائد الهلال الأسبق ياسر القحطاني: «ارفع راسك أنت هلالي، الحمد لله، مبروك يا زعماء».

وعلق الأسطورة محمد الدعيع، بقوله: «ألف مبروك للوطن، مبروك للزعماء، عقبال الكأس يا رب، أنا القوي أنا الزعيم أنا البطل، أنا الوقوف رغم الظروف أنا الهلال».



وكتب النجم الأسبق للهلال فيصل أبوثنين: «الحمد لله... ألف مبروك، الهلال لا يكتب التاريخ، الهلال يصنعه. مباراة تاريخية صنعها الأبطال بكل تفاصيلها وزاد من سطوته على قارات العالم».