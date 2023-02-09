

استعاد يوفنتوس الجريح توازنه بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا 3-0 في ختام منافسات المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش هدفين (26 من ركلة جزاء و47) ومواطنه فيليب كوستيك (45).



ورفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا في المركز السادس عشر مع 21 نقطة.



وتعرض يوفنتوس لعقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في أواخر شهر ديسمبر أدت الى تراجعه من المركز الثالث إلى الحادي عشر نتيجة قرار للاتحاد الإيطالي، بسبب شبهات حول صفقات انتقال لاعبين وتزوير البيانات المالية.



وتأتي هذه العقوبة بعد أدلة جديدة ضمن تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه المدعون العامون في تورينو.



وتعرض يوفنتوس لنكسة إضافية بعد تعثره في المباراتين الأخيرين في «سيري آ» فتعادل أمام أتالانتا 3-3 قبل أن يخسر أمام مونتسا 0-2 ليتراجع الى المركز الثالث عشر.



ويبدو فريق المدرب ماسيميليانو أليغري قادرا على التأهل الى مسابقة أوروبية في الموسم المقبل وتحديدا الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد بلوغه نصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه على لاتسيو في الدور ربع النهائي الخميس الماضي.



وقال ماسيميليانو أليغري بعد نهاية المباراة: «كانت مباراة صعبة رغم الفوز، كنت بحاجة لجميع اللاعبين لأننا نلعب كل 3 أيام مباراة، سعيد بعودة فلاهوفيتش، هدفنا سيكون البقاء قريبين من وسط الترتيب بعد حسم 15 نقطة من رصيدنا».