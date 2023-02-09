

تعاقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مع المدرب الإيطالي- الألماني دومينيكو تيديسكو للإشراف على المنتخب الوطني حتى نهاية كأس أوروبا 2024 خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، وذلك وفق ما أعلن أمس.



ونشر الاتحاد البلجيكي في صفحته على تويتر صورة لتيديسكو كتب عليه «أهلا وسهلا»، مرفقا إياها بتعليق «دومينيكو تيديسكو هو المدرب الجديد لشياطيننا (لقب المنتخب). حظا سعيدا أيها المدرب!».



ثم قال في بيان على موقعه الرسمي «يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بالإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدربا جديدا للمنتخب الوطني»، مضيفا «تم تشكيل فريق عمل داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بداية ديسمبر، تم تكليف فريق العمل هذا بإيجاد مدرب وطني جديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن مواصلة تطوير النواة الفنية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم».