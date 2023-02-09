

بلغ فرايبورغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه المتأخر على زاندهاوزن من الدرجة الثانية 2-0.



وانتظر فرايبورغ حتى الدقيقة 87 لافتتاح التسجيل عبر رأسية مدافعه النمساوي فيليب لينهارت، وأضاف البديل المهاجم نيلز بيترسن الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وبلغ فرايبورغ نهائي المسابقة في الموسم الماضي، علما أنه يحتل المركز السادس في الدوري هذا الموسم.



في المقابل، مني زاندهاوزن بخسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث يحتل المركز الخامس عشر في الدرجة الثانية متقدما بفارق نقطة عن صاحب القاع.



وحجز أينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب خمس مرات، مقعده في ربع النهائي بفوزه على دارمستاد من الدرجة الثانية 4-2.



ويدين فرانكفورت بفوزه إلى مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي سجل هدفين (6 و90)، فيما أضاف الكولومبي رافايل سانتوس بوريه موري الثاني (44) والياباني دايشي كامادا الثالث (62).



وسجل للخاسر النمسوي ماتياس هونساك (29 و31).



وانضم فرايبورغ وفرانفكورت في ربع النهائي إلى بايرن ميونيخ ولايبزيغ وشتوتغارت وأونيون برلين.