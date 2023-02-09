

أكد نجم لوس أنجيليس ليكرز ليبرون جيمس الذي بات أفضل مسجل في تاريخ دوري «NBA» انه سيبقى في الملاعب سنتين إضافيتين على الأقل بعد إنجازه «السريالي» الذي محا فيه الرقم القياسي في عدد النقاط في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المسجل باسم الأسطورة كريم عبدالجبار.



وكان الرقم القياسي السابق باسم عبدالجبار ومقداره 38.387 نقطة صامدا منذ عام 1984، لكن ليبرون حطمه وبات يملك 38.390، بعد تسجيله 38 نقطة خلال خسارة لوس أنجيليس ليكرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 133-130.



وقال جيمس بعد الإنجاز: «أدرك تماما قدرتي على اللعب لسنتين إضافيتين، الأمر يتعلق بالذهنية، أشعر بالاندفاع لمواصلة المنافسة على إحراز الألقاب».



واعترف جيمس بأنه لايزال غير مصدق بأنه نجح في تحطيم الرقم القياسي الصامد منذ فترة طويلة باسم عبدالجبار بقوله: «انه أمر خرافي، ذلك لأنني لم أضعه كهدف في مسيرتي ولم أخطط له، وبالتالي أنا سعيد».



وعندما سأله نجم كرة السلة الشهير شاكيل أونيل المعلق التلفزيوني حاليا عما إذا كان تحطيمه الرقم القياسي في عدد النقاط يجعله أفضل لاعب على الإطلاق في تاريخ كرة السلة الأميركية، أجابه ليبرون: «أترك هذا الأمر للآخرين لكي يقرروا، انه حديث جيد في صالونات الحلاقة».