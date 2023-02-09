

منصور السلطان



تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط ضخ 3500 غرام من مادتي الحشيش والشبو إلى السوق المحلي، وذلك بضبط مواطنين في منطقني السالمية وبنيد القار، فيما ضبط الثالث وهو مصري في منطقة الجليب. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان الضبطية الأولى كانت من نصيب تاجر مخدرات، حيث تمت مداهمة شقته في السالمية، وعثر بداخلها على 2 كيلو من مادة الحشيش وميزان حساس وأدوات خاصة لتجزئة المواد المخدرة وأكياس معبأة جاهزة للبيع.



أما المداهمة الثانية فجاءت في منطقة بنيد القار، حيث تمت مداهمة شقة مواطن وإلقاء القبض عليه وبحوزته كيلو من مادة الشبو المخدرة وميزان حساس خاص. وأخيرا كانت المداهمة الثالثة لشقة وافد مصري في منطقة جليب الشيوخ، وعثر بحوزته على حبوب مخدرة نوع لاريكا قدر عددها بـ 350 حبة.