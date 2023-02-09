

وجه النائب شعيب شعبان 5 أسئلة، 4 أسئلة منها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن أرباح الجمعيات التعاونية وبشأن ميزانية وزارة الشؤون وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، ولوائح توظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية واختصاص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.



ووجه سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن حجم القروض الاستهلاكية وعدد المقترضين. وجاءت الأسئلة الأربعة الموجهة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية كما يلي:



السؤال الأول



نص البند 5 المادة 55 من القرار الوزاري رقم «16/ت» لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني على تخصيص نسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم محافظات الدولة، وحيث إن الجمعيات التعاونية هي من تقوم بإدارة أموال المساهمين، كما أنها كيانات لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب تخصيص نسبة الـ 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات، وما الأوجه والقنوات والمشاريع التي تصرف فيها تلك المبالغ، وكم عدد هذه المشاريع بالمحافظات، وكم قيمتها المالية، وما النفع الذي يعود على المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟



2 ـ أوجه الصرف لكل مشروع وقيمته المالية وتاريخ إنجازه وذلك منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



السؤال الثاني



فيما يخص ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم تبلغ قيمة العهد التي تتوافر مستنداتها الأصلية لديكم، وكم تبلغ قيمة العهد التي لا تتوافر لها مستندات؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على وجود تلك العهد.



2 ـ ما ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانية المقررة لديكم وأوجه الصرف والهدر بشأنها، وما إجراءاتكم لتلافي ذلك؟



السؤال الثالث



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من اللوائح والقرارات الخاصة بتوظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية، وما المعايير والأسس الفنية والإدارية والقانونية المتبعة لاختيار أنسب وأفضل المرشحين والمستحقين للوظيفة؟



2 ـ ما الجهة القانونية المخولة بتوظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية، وهل ينشر إعلان رسمي يضمن اسم الوظيفة وشروطها في إحدى الصحف اليومية، وما نوعية الوظائف والشواغر المسموحة في الجمعيات التعاونية، وكم تبلغ رواتب شاغلي هذه الوظائف؟



3 ـ هل توجد قرارات أو لوائح قانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية تلزم أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات التعاونية بعدم تسلم نسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارتها أو لجانها الرئيسة والفرعية أو طلب أي مستندات أو بيانات إدارية أو مالية من الهيئة الإدارية بمجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



السؤال الرابع



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟



2 ـ متى كان آخر موعد اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟



3 ـ ما آخر قرارات أصدرها المجلس؟



4 ـ ما أولويات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟



5 ـ ما دور المجلس فيما يخص الدخل الأسري والإنفاق وأوجه الصرف؟



6 ـ ما رؤية المجلس بشأن قضايا العنف الأسري ومشاكل التعاطي والجرائم عند المراهقين؟



7 ـ ما المشاريع المقبلة للمجلس؟



وجاء سؤاله إلى وزير المالية كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما حجم القروض الاستهلاكية، وعدد المقترضين؟



2 ـ ما حجم القروض الإسكانية وعدد المقترضين؟



3 ـ عدد المواطنين المقترضين الحاصلين على أكثر من قرض واحد استهلاكي وآخر إسكاني.



4 ـ هل يجوز حسب قانون بنك الكويت المركزي أن يقترض المقترض قرضين إسكانيين وأكثر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد المقترضين الذين اقترضوا أكثر من قرض إسكاني وعدد القروض التي منحت لهم بالتفصيل.



5 ـ هل يحق لأي مقترض أن يقترض قرضين استهلاكيين في الحد المسموح به الذي لا يتجاوز 25 ألف دينار وبمدة سداد 5 سنوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد المواطنين الذين اقترضوا أكثر من قرض استهلاكي وعدد القروض التي منحت لهم بالتفصيل.