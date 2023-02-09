

في ظل التزايد المطرد عاما تلو آخر لأعداد المتدربين بمختلف تخصصاتهم ومهنهم في الالتحاق ببرنامج «إعداد المحكمين» الذي يقيمه مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت بصفة دورية، اختتم مساء أول من أمس المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية في الفترة من 22 يناير الى 7 فبراير 2023.



وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز بأن عدد المشاركين في البرنامج بلغ نحو ثلاثين مشاركا من المهتمين بشأن التحكيم ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين وأصحاب الشركات وأعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، مضيفا أن البرنامج هدف إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/ التحكيمية، وإعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية بداية من تقديم طلب التحكيم وانتهاء بصدور حكم حاسم في النزاع بين أطرافه.

وذلك من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم لتكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات التعامل مع القضايا التحكيمية، خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.