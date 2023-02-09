

استقبل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان أمس، فدا اقتصاديا باكستانيا برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سيالكوت واهوب جهانجير، وضم الوفد شركات باكستانية تعمل في مجالات مختلفة منها المعدات الطبية الجراحية، الصناعات الجلدية، المنتجات الرياضية، القفازات، والأرز، بحضور السفير الباكستاني لدى الكويت مالك فاروق، كما حضر اللقاء عدد من الشركات الكويتية الأعضاء لدى الغرفة.



من جانبه، رحب الجوعان بالوفد الباكستاني مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وباكستان، مؤكدا الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم التعاون التجاري بين البلدين الصديقين.



بدوره، عبر جهانجير عن سعادته بزيارة الغرفة، موضحا أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الجانب الباكستاني بتعزيز التعاون التجاري القائم بين البلدين وحرصهم على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، حيث دعا الشركات الكويتية لزيارة باكستان للاطلاع على الفرص الاستثمارية عن كثب والدخول في شراكات مع نظرائهم من أصحاب الأعمال الباكستانيين.



من جانبه، أعرب السفير الباكستاني عن سعادته بالتعاون القائم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والسفارة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الباكستاني للاستثمار المشترك مع الكويت في شتى المجالات، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من كلا الطرفين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك إقامة العلاقات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.



هذا، وقد قام أعضاء الوفد الباكستاني بتقديم عرض عن الشركات التي يمثلونها واستعراض خدماتهم ومنتجاتهم والتي حازت اهتمام نظرائهم من الجانب الكويتي.



في نهاية اللقاء، أعرب الجوعان عن شكره العميق للوفد الباكستاني على الزيارة، وللحضور على مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية، حيث قام رئيسا الجانبين بتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة سيالكوت، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم الأنشطة الاقتصادية المشتركة.