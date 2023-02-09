

ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز قياداته وتسهم في نمو وازدهار أعمال البنك، وتمكين الطاقات الوطنية الكويتية، عين بنك وربة أحمد فيصل القطامي رئيسا للمجموعة المصرفية للأفراد، بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.



ولفت البنك إلى أن تعيين القطامي يعكس مبادرات «وربة» ورؤيته في تدعيم موارده البشرية بالكفاءات الوطنية، وفي مقدمتهم المراكز القيادية.



وأوضح البنك أن استقطاب القيادات الناجحة من الاستراتيجيات الرئيسية التي ينتهجها بنك وربة، حيث يعتبر القطامي الحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند، والذي يتمتع بخبرة مصرفية متنوعة في مجال العمل المصرفي لمدة تتجاوز 22 عاما، متمكنا في القطاعات المصرفية والمالية، وحصل القطامي على دورات عديدة في القطاع المصرفي، وبدأ القطامي حياته المهنية في أحد البنوك المحلية في عام 2001 وتقلد العديد من المناصب في القطاع المصرفي وقطاع التمويل - الخدمات المصرفية الخاصة، كما عمل في عام 2010 مديرا للخدمات المصرفية الخاصة، كما تقلد منصب نائب رئيس تنفيذي لدى إحدى الشركات الاستثمارية، كما شغل القطامي العديد من العضويات في مجلس إدارة عدة شركات.