أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصاب فلسطينيين اثنين أحدهما بجروح خطيرة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية عقب اقتحامها مخيم «بلاطة» للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس.



وأوضح البيان أن فلسطينيا أصيب برصاصة اخترقت الرأس من الخلف والثاني أصيب برصاصتين في اليد اليميني وقد وصلا إلى المستشفى بالمدينة لتلقي العلاج، واصفا حالة الأول بالخطيرة وأدخل إلى غرفة العناية المكثفة، بينما الثاني متوسطة.



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن قوات من جيش الاحتلال وجهاز العام (الشاباك) والشرطة قامت بتأمين زيارة إسرائيليين لقبر يوسف في نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات وتعرض القوات لإطلاق نار في المنطقة دون وقوع إصابات.



إلى ذلك، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت 5 فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية بينهم صحافي يعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.



بدوره، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبوبكر، في بيان مقتضب، المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الاعتقالات «الهمجية»، التي ينفذها الجيش ووحداته بحق الفلسطينيين.



من جهة أخرى، ذكرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنها تستعد لمواجهة مفتوحة ضد جريمة الاعتقال الإداري خلال الشهرين المقبلين، وذلك في ظل الارتفاع اللافت والملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين.



وأشارت اللجنة في بيان صحافي إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع بنسبة 100%، ووصل إلى 914 معتقلا، وهو مؤشر خطير يدفع الأسرى الإداريين إلى أخذ زمام المبادرة، وقرع جدران الخزان.



والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.



وتتذرع سلطات الاحتلال أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة احتجازه أو التهمة الموجهة إليه.



وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.