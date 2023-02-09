

القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من معلومات تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابطا لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه.



وأشارت إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أن كل المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: «www.manpower.gov.eg»، أو صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»: «https://www.facebook.com/profile.php؟id=100064535599158» وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيا أو عبر الرسائل النصية، محذرة المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.