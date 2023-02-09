

القاهرة - ناهد إمام



أكد المرصد الإعلامي الجمركي أنه لم يتم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، باستثناء سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارا أو ما يعادله بالجنيه عن كل ليتر من المشروبات الكحولية بحد أقصى ليتران، موضحا أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، تتضمن زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.



وأوضح المرصد الإعلامي الجمركي أنه تم السماح للسياح والركاب العابرين بالمطارات المصرية بالشراء للاستعمال الشخصي، من الأسواق الحرة المقامة في الدوائر الجمركية، خلال 48 ساعة من وصولهم بما لا يتجاوز 200 دولار، بما في ذلك السماح بليترين من المشروبات الكحولية مع سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارا عن كل ليتر أو ما يعادله بالجنيه.



وشدد المرصد على أنه يشترط عدم قصد الاتجار في الأشياء الجديدة التي تكون بصحبة الركاب القادمين لمصر، للتمتع بالإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية.