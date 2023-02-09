

القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة «موديز»، الذي انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحا أننا ننفذ برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، استكمالا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/2022.



وأشار الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية امس، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيا وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد شهرى في تاريخها خلال يناير الماضي بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%، لافتا إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 10.7 مليارات دولار في ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وپولندا.