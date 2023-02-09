

لماذا تناول البقوليات مفيد جداً لنظامنا الغذائي؟



تعتبر البقوليات: الفول والبازلاء والفاصوليا والعدس والحمص وغيرها، لذيذة وصحية من جميع النواحي. وهناك سبعة أسباب لإدراج البقوليات في النظام الغذائي.



الأول: البقوليات هي مصدر 30-40% من البروتين النباتي. لهذا السبب يحبها النباتيون، وخاصة فول الصويا. مع أنها لا تحتوي على فيتامين В12 كاللحوم.



الثاني: البقوليات غنية بالحديد وفيتامين А والزنك والكروم والماغنيسيوم.



الثالث: تحتوي البقوليات على مؤشر منخفض لنسبة السكر. لذلك هي مفيدة جدا لمرضى السكري. وعموما يجب أن تشكل البقوليات ربع النظام الغذائي للأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بداء السكري.



الرابع: البقوليات منخفضة السعرات الحرارية، لذلك يمكن تناولها كل يوم، ولكن بشرط ألا يتجاوز محتوى الكمية التي تؤكل 2000 سعرة حرارية.



الخامس: اللوبياء هي أحد أنواع البقوليات الذي يحتوي على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان.



السادس: تشير نتائج بعض الدراسات التي أجريت مؤخرا، إلى أن البقوليات مفيدة للأشخاص المصابين بالنقرس.



السابع: تفيد البقوليات في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك يجب أن تكون ضمن نظام غذائي منخفض الملوحة وغني بالخضراوات والفواكه والألياف الغذائية، وكذلك البروتين والبوتاسيوم من البقوليات.



المصدر: «فيستي. رو»