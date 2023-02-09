تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية موجهة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لسفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح بن عامر الخروصي.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مكتبه بديوان عام الوزارة رئيس مجموعة الصداقة الكويتية - البريطانية عبدالله بشارة وأعضاء المجموعة كلا من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وفهد البحر وضرار الغانم والسفيرة نبيلة الملا والسفير خالد الدويسان وبدر الخرافي.



وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة ودور مجموعة الصداقة في تعزيز التعاون البناء والتنسيق القائم بين الجانبين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات ومناقشة عدد من الموضوعات والتطلعات نحو كل ما من شأنه أن يزيد الترابط القائم بين البلدين صلابة ويعود بالمنفعة على مواطني البلدين الصديقين.



والتقى وزير الخارجية أمين سر مجلس النواب اللبناني هادي أبوالحسن، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث تم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.