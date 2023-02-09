في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي، بتوجيهات من مدير الفرع م.أحمد الهزيم، بعمل جولات تفتيشية على التعديات المقامة على أملاك الدولة والمحلات التجارية بمنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت.



وفي هذا السياق، أوضح الهزيم أن الجولة التي تم تنفيذها على التعديات المقامة على أملاك الدولة والمحلات التجارية بمنطقة حولي من قبل فريق الطوارئ قد أسفرت عن إزالة 4 تعديات على أملاك الدولة وتحرير 23 مخالفة تنوعت بين عدم التزام المحلات بوضع ترخيص خاص بالنشاط، وإقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، واستغلال نشاط غير مذكور بالترخيص. وأكد رئيس فريق طوارئ حولي إبراهيم السبعان تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات والتعديات على أملاك الدولة بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.