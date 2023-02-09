اسـتـقـبـل الأمـيــن العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، سفيرنا لدى الممـلـكة العربية السعودية، الشـيـخ علي الخالد، في مقر الأمـانة العامة بالرياض.



وفي بداية اللقاء، قدم السفير التهاني للأمين العام، بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما لمجلس التعاون، متمنيا له المزيد من التوفيق والازدهار في مهمته.



وخلال اللقاء، تمت مناقشة أوجه تعزيز الجهود لمسيرة العمل الـخـلـيـجـي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، بما يترجم رؤى قادة دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها، كما شهد اللقاء بحث كل الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.