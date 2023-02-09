وزير الاستثمار السعودي يزور الكويت الأسبوع المقبل وانعقاد مجلس التنسيق خلال شهرين

المملكة تشهد نمواً متسارعاً ومن المتوقع أن تنجز رؤية 2030 قبل موعدها بخمس سنوات



أسامة دياب



وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد العلاقات السعودية - الكويتية بالتاريخية والمتجذرة منذ عقود طويلة، حيث تتميز بالتعاون والتنـسـيـق والـزيـارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى والوزارية في إطار التشاور لتعزيز العلاقات الثنائية في ضوء المستجدات الإقليمية.



وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته في حفل تكريم مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران بمناسبة انتهاء مهامه عمله بالوزارة إن زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى الكويت كانت مبرمجة مسبقا وجرت المحادثات السعودية - الكويتية حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حول سبل توطيد التعاون في مختلف المجالات والتنسيق لعقد اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين المقرر خلال الشهرين المقبلين وذلك في إطار فتح مجالات أوسع للتعاون، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات ستكون استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للمجلس.



وأضاف: في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية للمملكة وتـعـزيـز الاسـتـثـمـارات المتبادلة مع الدول وعلى ضوء الزيارة الرسمية لوزير الاستثمار م. خالد بن عبدالعزيز الفالح الى الكويت الاسبوع المقبل دعت وزارة الاستثمار لعقد منتدى «استثمر في السعودية» بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في بلدنا وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة، حيث سيفتتح المنتدى في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاثنين 13 فبراير بحضور رجال أعمال كويتيين للتعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة والتسهيلات التي تقدم لهم عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة.



وتوقع السفير أن تعرض في المنتدى مشاريع كبرى قيد التنفيذ حاليا وعلى رأسها مشروع نيوم الذي يعد من أكبر المشاريع الضخمة في المملكة.



وقال: وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين اختارت وزارة الاستثمار الكويت أول محطة لإقامة هذا المنتدى المهم والتعرف على ما تقدمه المملكة من تسهيلات للمـسـتـثـمـرين وإنجاز معاملاتهم في سهولة ويسر وفي جهة واحدة دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة.



وشدد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشهد نهضة عمرانية في مختلف المجالات وفي جميع عموم المملكة وبدأ ذلك جليا لكل زائر أو مطلع على أخبار المملكة.



وقال إن المملكة أصبحت قوة اقتصادية عالمية باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين ونعمل على أن نكون ضمن الدول الخمس الأولى اقتصاديا، مشيرا إلى أن المملكة تشهدا نموا متسارعا في جميع المجالات ومن المتوقع ان تنجز رؤية 2030 قبل موعدها بخمس سنوات.



ورحب سموه بضيوف الرحمن الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن وزارة الحج تهتم كثيرا بتسهيل أمور الحجاج فضلا عن اطلاق منصة للحج وان المملكة تستعد لكل موسم حج من بعد انتهاء الموسم السابق.



كما أشار إلى قرار المملكة لرفع تأشيرات الدخول إليها في حال استخدام الخطوط الجوية السعودية واستخراج التأشيرة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد في زيادة عدد السياح القادمين إليها وذلك للتسهيلات التي تقدمها المملكة للسياح.