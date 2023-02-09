عبدالعزيز الفضلي



حدد وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان يوم الخميس 16 الجاري الموعد النهائي لتقييم أداء الموظفين الإداريين للعام 2022.



جاء ذلك في نشرة عممها السلطان على المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، والتي قال فيها «نظرا لوجوب الانتهاء من تقييم أداء جميع العاملين بوزارة التربية من فئة (إداري) عن العام الميلادي 2022 وفق الإجراءات والقرارات المنظمة لهذا الأمر، فيرجى الإيعاز إلى مراكز العمل وجهات الاختصاص لديكم للانتهاء من إدخال واعتماد تقييم الأداء لجميع العاملين لديهم بأسرع وقت ممكن، والالتزام بما جاء بجميع التعاميم والنشرات المتعلقة بهذا الشأن على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال والانتهاء من إدخال واعتماد تقييم الأداء لجميع العاملين بحد أقصى يوم الخميس 16 الجاري».



من جانب آخر، عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان اجتماعا مع الوفد الياباني بحضور المستشار كوجي كانيكو واراتا تاتسومي، حيث تضمن الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الكويت ونظيرتها اليابان الصديقة، وجاء في مقدمته تقديم منحة دراسية للمعلمين الكويتيين من خلال البرنامج التدريبي للمدرسين الراغبين في القيام بالبحث في التعليم المدرسي في اليابان والجامعات اليابانية للسنة الدراسية الأكاديمية اليابانية والتي تبدأ في سبتمبر وأكتوبر المقبلين 2023، وأهميتها وأثرها الإيجابي في مجال التعليم والثقافة، كما تناول الاجتماع أيضا سبل تبادل الخبرات والاستفادة من البلدين الصديقين والعمل على توثيق أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في الجانب التعليمي.