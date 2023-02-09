الصيرفي: المؤتمر يتضمن ثلاث أجندات منها مشاريع بنك مؤسسات المجتمع المدني والتنظيم المهني والعمل النقابي





أسامة أبوالسعود



أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك مهدي الصيرفي حرص الاتحاد على إصلاح العمل النقابي المشترك في القطاعين الخاص والحكومي وتنظيم وحفظ حقوق العمال ومعالجة مشكلات الحركة النقابية لتحقيق التطور والتنمية في البلاد.



وقال الصيرفي في تصريح على هامش انطلاق المؤتمر الأول لاتحاد العاملين في القطاع المشترك، والتي تعنى بالاهتمام بحقوق العاملين في القطاع الخاص والقطاع الأهلي، والمقام بالتعاون مع وزارة الداخلية، إن الاتحاد يسعى إلى تطوير العمل النقابي في البلاد في القطاعين الحكومي والخاص والدفاع عن حقوق العاملين والمطالبة بقوانين تحفظ حقوقهم.



وأضاف أن الاتحاد منذ بداية إشهاره وضع على عاتقه إصلاح العمل النقابي المشترك الذي يستهدف القطاعين الخاص والحكومي في ظل وجود مشاكل عدة تشوب الحركة النقابية، لافتا إلى أن الاتحاد تلمس الجهود الحكومية نحو الإصلاح بتقديمها مشروع قانون عام 2018 يتضمن جوانب إيجابية عدة تعالج الوضع الراهن وما يتعلق باحتياجات العاملين ومطالبهم.



وقال الصيرفي في كلمته انه «بعد مرور 64 سنة على تجربة مؤسسات المجتمع المدني وجب علينا تقييم التجربة ما إذا كانت ناجحة أم فاشلة، إن كانت ناجحة ترتفع مؤشرات الاصلاح وأما إن كانت فاشلة فترتفع مدركات الفساد».



وأوضح أن انطلاق المؤتمر الأول للاتحاد يشكل أولوية لمواصلة تحقيق المتطلبات العمالية المستحقة خصوصا أن المؤتمر يتضمن ثلاث أجندات، منها مشروع بنك مؤسسات المجتمع المدني وهو مشروع اجتماعي يضم جميع شرائح المجتمع المدني العام ومشروع التنظيم المهني المنقسم الى داخلي وخارجي ومشروع العمل النقابي.



واستطرد الصيرفي: إن هذه الأجندات مهمة جدا وفي المستقبل سترتفع الأجندات من أجل هدف ينصب في تحقيق المصلحة العامة للبلاد بالاستناد إلى التاريخ الديموقراطي في الكويت.



من جهتها، ألقت المحامية رشا سالم كلمة سلطت فيها الضوء على المشروع المقترح بإنشاء بنك تنمية جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.



وقالت سالم: يبلغ عدد جمعيات النفع العام في الكويت 152 جمعية نفع عام، الجمعيات التعاونية تفوق 80 جمعية تعاونية، الاندية الرياضية الشاملة 16 ناديا، وهناك أكثر من 200 ناد رياضي تخصصي، بالإضافة الى العديد من اللجان الخيرية والفرق التطوعية.



وتابعت: وقد ساهمت هذه الجهات في تعزيز قيم الانتماء للوطن، ويختلف دورها قوة وضعفا حسب عدد منتسبيها ونشاطها ودور مجالس الإدارة.



وأشارت الى ان ضعف بعض هذه الجهات بسبب عدم وجود دعم لتطوير كوادرها ونقص الخبرات لديها، ومن المتوقع أن تنظر الحكومة للجهات النشطة والمؤثرة منها وتستعين بخبرات أعضاء مجالس إداراتها في صنع القرارات.



من ناحيته، تحدث رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين د.نبيل الفيلكاوي حيث استعرض الكثير من القضايا التي يتعرض لها العاملون في المجال الفني من دون قانون يحمي المهنة ويحافظ على استقلاليتها.



من جانبه، أكد رئيس نقابة تكنولوجيا التعليم وأمين صندوق الاتحاد فواز الفواز أن عقد المؤتمر الأول للاتحاد يتوافق مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بتمكين ومشاركة النقابات العمالية بهدف تطوير وتنمية البلاد.



ودعا الفواز إلى العمل المشترك بين الجهات ذات الصلة من أجل اقرار قوانين تدعم العمل النقابي وتقر جميع المتطلبات المستحقة على غرار مجتمعات أخرى شهدت تحديث القوانين العمالية فيها مما أفضى إلى تغيير إيجابي ملحوظ في الإنتاج في شتى المجالات.