الجمع عبر الوسائل المعتمدة سواء استقطاع بنكي أو «كي نت» أو «أونلاين» أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية



بشرى شعبان



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي بدء الوزارة ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية اطلاق مشروعاتها الإغاثية للمتضررين في جنوب تركيا وشمالي سورية من الزلزال الذي ضرب تركيا.



كلام البغلي جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في احتفالية رفع العلم الذي نظمه قطاع الرعاية الاجتماعية بحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي والوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية بالتكليف بدر العدواني.



وأوضحت البغلي ان الوزارة تشرف على هذه المشروعات الاغاثية وفقا لما هو معتاد في هذه الحالات من خلال قيام من يرغب من الجمعيات كل على حدة بإطلاق دعوة لجمع التبرعات عبر التقدم للوزارة بكتاب رسمي يتضمن طلب عمل الإغاثة ويحدد فيه الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.



وأضافت ان الجمعيات والهيئات الخيرية بدأت بتقديم الكتب المطلوبة لحملات جمع التبرعات عن طريق منظومة ادارة الجمعيات الخيرية أونلاين، مبينة انها ستخضع للضوابط المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين العمل الخيري التي تحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها.



وشددت على ضرورة الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016 والمتمثلة في الـ «كي نت»، أونلاين والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات المحلية.



احتفالية رفع العلم



وأشارت البغلي في كلمة ألقتها بالمناسبة خلال الاحتفالية ان رفع العلم يمثل رمزا للوحدة الوطنية بين أبناء الوطن والولاء للقيادة وهو فخر للجهود والتضحيات الكبيرة.



وأثنت على جهود العاملين في الوزارة واستمرار تقديم الخدمات للمستحقين في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات والمنظمين للاحتفالية، موضحة انه نظرا للظروف الراهنة والزلزال الذي تعرضت له بعض الدول الشقيقة والصديقة تم الغاء عدد من الأنشطة في احتفال رفع العلم، متوجهة بالتهنئة الى القيادة الحكيمة والشعب الكويتي في الأعياد الوطنية.