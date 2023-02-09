حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية مؤخرا، في السفارة البريطانية في الكويت، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر السفارة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لموظفي السفارة.



من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بمعهد دسمان للسكري طارق العريان ان المعهد شارك بالعيادة المتنقلة وهي حافلة حديثة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية، بالإضافة الى العديد غيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام بالوقاية من هذا المرض ومضاعفاته التي تشكل عبئا كبيرا، كما قدم الفريق الطبي المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت عن النواحي الصحية المتفرقة، بالإضافة الى ما تقدم، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الانسولين، والعديد غيرها، على موظفي السفارة.