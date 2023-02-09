حققت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) إنجازا غير مسبوق بافتتاحها 17 فرعا لسلسلة مقاهي «كوستا كوفي» العالمية تحت إدارتها في الكويت وعدد من الأسواق الخليجية وذلك في غضون 30 يوما فقط. تضم هذه الافتتاحات الجديدة كل من الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر.



وقد حظيت المملكة العربية السعودية بأكبر عدد فروع جديدة، حيث تم افتتاح أربعة فروع في الرياض وفرعين في جدة وواحد في كل من مكة المكرمة والخبر، ليصبح مجموع الفروع الجديدة في الرياض ثمانية فروع، بمجموع 44 فرعا في المملكة. التزاما منها بتقديم تجربة مميزة لا تضاهى لعملائها، حرصت صناعات الغانم على أن يكون 3 من الفروع الجديدة في الرياض مزود بخدمة السيارات، ليتمكن العملاء من الحصول على قهوتهم المفضلة بكل راحة وهم في سياراتهم، بينما افتتحت فرعا في جدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبالقرب من مجمع لولو أفنيوز. هذا وافتتحت الشركة فرعا لكوستا كوفي في المستشفى السعودي الألماني ـ مكة المكرمة، بينما تستقبل محبي القهوة في المنطقة الشرقية في مدينة الخبر، وتحديدا من فرعها في مول الرشيد.



يعكس الانتشار واسع النطاق الذي حققته صناعات الغانم المناخ الاقتصادي المزدهر للمملكة العربية السعودية، الذي يعزز القيم الرئيسية لرؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتمكين أبناء الوطن من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر.



بدأت الشراكة بين كوستا كوفي وصناعات الغانم في الكويت منذ عام 2013 وازدهرت بشكل مستمر منذ ذلك الحين، حيث تدير أكثر من مائة فرع حول مختلف مناطق الكويت. وأضافت الشركة ثلاثة فروع جديدة في الكويت، مع افتتاح فرعين في قلب مدينة الكويت وذلك في كل من برج بنك الائتمان الكويتي ومجمع الوزارات، ليخدما بذلك مئات الزوار على مدار اليوم، بالإضافة إلى فرع في قصر السيف.