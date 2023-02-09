جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بالشأن الرياضي وتشجيع الموهوبين في جميع المجالات لاستمرار التميز والابداع وكذلك تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة على صحة الفرد والمجتمع.



وخلال لقائه رئيس مجلس الادارة الجديد لنادي برقان الرياضي انور العتيبي، وامين صندوق النادي عبدالله البوص، وعضو مجلس الإدارة محمد العتيبي، في ديوان عام محافظة الاحمدي، تناول اللقاء الحديث حول مجمل انشطة النادي الذي يحظى برئاسته الفخرية، كما تم التطرق الي خطط وتوجهات مجلس الادارة الحالية والمستقبلية، مشددا على ضرورة استمرار النادي في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولات المحلية والدولية.



من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة انور العتيبي: تشرفنا بلقاء محافظ الاحمدي الرئيس الفخري لنادي برقان، معربا عن شكره لما قام به من دعم ملحوظ خلال السنوات السابقة، مشيرا الى اطلاعه على النتائج المبشرة للنادي ضمن البطولات التي شارك فيها خلال العامين الماضيين، خاصة في اللعبات الجماعية مثل كرة اليد والكرة الطائرة.



وأوضح العتيبي ان النادي بصدد الحصول على أرض بمدينة صباح الأحمد لإنشاء مقر جديد، مشيرا الى دعم محافظ الاحمدي في هذا الصدد، شاكرا ومقدرا هذا الدور غير المستغرب والذي يصب في صالح ابناء المحافظة بوجه عام.