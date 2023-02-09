القاهرة - سامي عبدالفتاح



يفتتح الزمالك غدا الجمعة السباق الأفريقي بأولى مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف في السابعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب ستاد القاهرة فريق شباب بلوزداد الجزائري الذي وصل القاهرة الثلاثاء الماضي، ويواصل تدريباته استعدادا للمواجهة المهمة في بداية منافسات المجموعة الرابعة.



وتأتى المواجهة بعد أيام قليلة من خسارة الزمالك بثلاثية نظيفة أمام فاركو بالدوري المصري، ومن المتوقع أن يعود البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق في اللقاء بعد إقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من الأهلي ثم عودته من جديد لقيادة الفريق خوفا من الشرط الجزائي في عقده.



وأول من أمس وضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، حقق فيوتشر فوزا كبيرا على البنك الأهلي بنتيجة 3-0، كما فاز بيراميدز على طلائع الجيش 1-0، وتعادل سموحة والمصري 1-1، فيما تقام اليوم الخميس مباراة وحيدة في افتتاح الجولة 18 تجمع بين الاتحاد السكندري وأسوان.