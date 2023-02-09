أعلنت لاعبة التنس التونسية والمصنفة ثالثة عالميا أنس جابر أمس انسحابها من دورتي الدوحة ودبي بسبب «عملية جراحية بسيطة» من المقرر أن تخضع لها قريبا.



وكتبت جابر على صفحتها على موقع فيسبوك «من أجل العناية بصحتي، قرر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيدة»، مضيفة أن القرار «يحطم قلبي» وآسفة للجماهير في الشرق الأوسط الذين كانوا ينتظرونني.



وخرجت جابر (29 عاما) من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.



وعرفت جابر موسما رائعا في 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خولها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في إنجاز عربي- أفريقي، قبل تراجعها أخيرا إلى المركز الثالث.