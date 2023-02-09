الدوحة - فريد عبدالباقي



بعد 348 يوما من الغياب، تعود من جديد منافسات بطولة كأس قطر لكرة القدم والتي انطلقت للمرة الأولى في عام 2014، حيث يستضيف ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، مباراتين في الدور نصف النهائي، تجمع الأولى قمة كلاسيكية بين السد والعربي في الـ 4:40 مساء، والثانية بين الدحيل والوكرة في الـ 7:45 مساء اليوم.



ويعتبر نادي السد حامل اللقب في آخر نسختين، هو صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات، حيث توج بالكأس 3 مرات ويتطلع لحصد اللقب الرابع، فيما توج الدحيل باللقب مرتين، متساويا مع نادي الجيش سابقا والذي اندمج مع نادي لخويا تحت المسمى الحالي نادي الدحيل، بينما يشارك ناديا العربي والوكرة للمرة الأولى في البطولة، بعد احتلال المركزين الثالث والرابع في الدوري القطري بالموسم الماضي.



ويقضي نظام بطولة كأس قطر بمشاركة الفرق التي تحتل المراكز الـ 4 الأولى في ترتيب الدوري القطري.



ففي الموسم الماضي 2021-2022، تمكن السد من الفوز بالدوري القطري بعد أن احتل المركز الأول برصيد 62 نقطة، وجاء الدحيل وصيفا برصيد 47 نقطة، والوكرة ثالثا برصيد 37 نقطة، والعربي رابعا برصيد 36 نقطة.



وبحسب نظام البطولة وفي الدور نصف النهائي، يلعب صاحب المركز الأول أمام صاحب المركز الرابع، كما يلعب ثاني الترتيب أمام الثالث، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية من البطولة والمقررة في 6 أبريل المقبل.



حكام اليوم



ومن المقرر أن يدير لقاء السد والعربي طاقم تحكيم بقيادة عبدالهادي الرويلي ويعاونه طالب سالم، ماجد هديرس، والحكم الرابع ناصر الصوان، وحكام تقنية الـ VAR عبدالله العذبة، ويوسف عارف، فيما يدير لقاء الدحيل والوكرة طاقم تحكيم بقيادة خميس المري ويعاونه سعود أحمد، خالد عايد، والحكم الرابع محمد الشريف، وحكام تقنية الـ VAR عبدالرحمن الجاسم، وعبدالمجيد الكربي.



«الترجيحية» في حال التعادل



وعقدت مؤسسة دوري نجوم قطر الاجتماع الفني الخاص بمنافسات الدور نصف النهائي، وتم خلال الاجتماع مراجعة الإرشادات التنظيمية والإجراءات الخاصة بعمليات يوم المباراة، كما تم اعتماد الأطقم الرسمية لكل فريق بما فيها الأساسي والاحتياطي، في حين تم التأكيد على نظام ولوائح البطولة، التي تقضي باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل، دون خوض الأشواط الإضافية.



الظهور الأول لفيدريكو



ومن المقرر أن يشهد اليوم، المشاركة الأولى للمحترف الأرجنتيني فيدريكو فيرنانديز والمنضم حديثا إلى صفوف نادي الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليكون بديلا للمحترف البرتغالي روبين سيميدو المصاب، والغائب عن الدحيل منذ فترة طويلة، ويعول الدحيل ومدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو كثيرا على المحترف الجديد فيرنانديز لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الحالي، والتي تشهد استحقاقات مهمة على المستويين المحلي والآسيوي.