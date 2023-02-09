

القاهرة ـ هالة عمران



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء «انفوغرافيك» يتناول صناعة الإلكترونيات في مصر، حيث بدأت 3 شركات عالمية وهي «فيفو» لتصنيع الهواتف الذكية و«نوكيا» و«سامسونغ» بإنتاج الهواتف المحمولة في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية سنوية 20 مليون جهاز محمول.



وأشار المركز إلى إنشاء مصنع لشركة «أوبو» (OPPO) في مصر بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية 4.5 ملايين وحدة سنويا، وشهدت الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات في مصر ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة وذلك بنسبة 22%، إضافة إلى تشغيل مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلومتر، مع بدء عملية التصدير لأوروبا خلال الربع الرابع من 2022.