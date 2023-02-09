دمشق ـ أ.ف.پ: دعت الأمم المتحدة إلى «وضع السياسة جانبا» وتسهيل إيصال المساعدات الى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سورية، وفق ما قال مسؤول أممي بارز في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».وصرح المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية المصطفى بن المليح «ندائي هو.. ضعوا السياسة جانبا ودعونا نقوم بعملنا الإنساني»، مشددا على أنه «لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قضي الأمر».وقال «نحتاج لإمكانية الوصول الكامل والى الدعم للوصول» الى شمال غرب سورية، في إشارة الى مناطق تحت سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها، تضررت بشدة جراء الزلزال الذي ضرب سورية ومركزه تركيا المجاورة.وتنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سورية عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي اقتصر عليها قرار عن مجلس الأمن الدولي تحت تهديد الفيتو الروسي لإغلاقه ايضا. لكن الطرق المؤدية الى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما يؤثر مؤقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه.ولم يتم إرسال مساعدات من داخل سورية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفق المسؤول الذي حذر من أن مخزون الأمم المتحدة يكفي لإطعام مائة ألف شخص لمدة أسبوع واحد.وتابع «بمجرد نضوبها، نحتاج إلى تجديدها وهذا هو ندائي، ليس لدينا متسع من الوقت للتحدث في السياسة أو التفاوض».وقال «الدمار في حلب وحماة واللاذقية وفي مناطق أخرى وفي أرياف هذه المحافظات هائل، لكننا نعرف أيضا أن الدمار في شمال غرب البلاد هائل أيضا وعلينا الوصول إلى هناك من أجل تقييمه».وشدد على «اننا نحتاج دعم الأطراف المعنية لتسهيل الوصول سواء الى شمال غرب سورية أو الى بقية أنحاء البلاد لأنهم هناك يعانون أيضا، مؤكدا أنه «لا يمكن تجاهل» احتياجاتهم.