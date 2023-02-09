وكالات: سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا مقابل الليرة السورية أمس مبتعدا بنحو 400 ليرة عن سعر الصرف الجديد الذي اعلنه مصرف سورية المركزي أمس الأول.وبلغ الدولار 7300 للمبيع مقابل 7200 للشراء في دمشق وحلب، بحسب موقع «الليرة اليوم»، وذلك بعدما رفع المصرف المركزي سعر دولار الحوالات الى 6900 ليرة للمرة الثالثة خلال اقل من اسبوع.كما سجل الدولار ارتفاعا في محافظة ادلب وصل 7400 ليرة، ووصل سعر الصرفي في الحسكة الى 7450 ليرة.وكان المركزي السوري خفض امس الأول قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمرة الثالثة خلال أسبوع، محاولا بذلك الاقتراب من سعر الصرف في السوق السوداء.وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في نشرة الحوالات والصرافة لأسعار العملات التي أصدرها المصرف أمس الأول 6900 ليرة، بعد أن كان 6800 ليرة في نشرة يوم الأحد الماضي.وأبقى المصرف في نشرته، سعر الصرف الخاص بالمصارف والبدلات على 4500 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.كما ارتفع سعر الذهب بنحو 3 آلاف ليصل الى 388 الف ليرة للغرام من عيار 21، وبلغ سعر المعدن الأصفر من عيار 18 نحو 333 ألف ليرة للغرام الواحد.