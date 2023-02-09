خضعت للعلاج بـ80 إبرة في الرأس بسبب الحزن وخلل المناعة

لا أبحث عن "التريند".. وأرفض التعليق على أخطاء زملائي

تعرضت للظلم خلال مسيرتي.. وأتمنى تقديم حفل الأوسكار

لا أستطيع الابتعاد عن "الإذاعة" .. والتمثيل ممنوع بأوامر والدي وزوجي

أحب دبي.. ولن أكشف عن علاقة زوجي بواقعة التحرش

مراجعة الأطباء النفسيين ليست تهمة.. و"العصبي" أفضل من "الخبيث"





دعاء خطاب

Doua_khattab

تمتلك الإعلامية المصرية سالي عبد السلام شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بفضل ما تتميز به من خفة دم وإطلالة مميزة من خلال البرامج التي تقدمها على محطات الإذاعة والتليفزيون المصرية حيث أصبحت لها مدرسة خاصة بالتقديم تعتمد على التلقائية والبساطة، وتتفاعل "عبد السلام" مع متابعيها باستمرار وتقدم نصائح للراغبين في خوض مجال التقديم الإذاعي. "الأنباء" كان لها لقاء خاص مع سالي باعتبارها أحدث عروس في الوسط الإعلامي فحاورناها للتعرف على بداية مسيرتها الإعلامية، ورأيها في واقع الإعلام والصعوبات التي واجهتها وما الذي تغير بها بعد الزواج؟ كما فتحت لنا قلبها وتحدثت عن العديد من الأمور الشخصية والخاصة بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وأحزنت محبيها ومتابعيها ، فإلى نص الحوار..

كشفت عن تعرضك لوعكة صحية ونشرت ذلك عبر حسابك الشخصي وفي تصريحات متلفزة، ما هو وضعك حاليا وما الذي أردت ان توصليه للجمهور بذلك؟

في البداية. لا أقول إلا الحمد لله، فقد اختبرني الله مرة أخرى في أكثر شيء أحبه "شعري" وخضت تفاصيل "مؤلمة" للعلاج من مرض الثعلبة وخلل المناعة، الذي أصابني مؤخراً للمرة السابعة في أقل من خمس سنوات، وقد خضعت للحقن بأكثر من 80 إبرة في الرأس في كل جلسة، واضافت : " إن الحزن والهم يعدان السبب الأول وراء خلل المناعة".

وواصلت سالي: إن السر وراء مشاركة الألم مع جمهورها عبر مقاطع فيديو تنشرها على حسابها بموقع إنستغرام هو رغبتها في مشاركة ما تعيشه مع جمهورها لعلها تلهمهم الصبر والقوة من تجربتها وزادت: أثناء رحلة علاجي عندما قالت لي الطبيبة أن هناك أطفالا وفتيات يترددن على العيادة لتلقي العلاج أسوة بسالي، أفرح وأقول: "لعلها المنجية من الابتلاء".

بدايةً.. كيف التحقت بالعمل بمجال الإعلام، وهل كانت هناك واسطة أو محسوبية وراء دخولك المجال؟

كنت أتمنى أن يكون لدي واسطة تساعدني على الالتحاق بالعمل بمجال الإعلام، ولكن أحمد الله أنني لم أدخل الى المجال بالواسطة، إلا أن هناك من ساعدني في بداية مشواري وهو الأستاذ طارق أبو السعود الذي أكن له كل التقدير على مساعدته لي خلال بداية مشواري، واعتبره بمثابة الأب الروحي لي، حيث اتصلت به أكثر من مرة لطلب الالتحاق للعمل بالإذاعة، وكان يرفض في البداية ويرد بأن المحطة لا تطلب مذيعات في الوقت الحالي، إلا أني أصررت على لقائه شخصيًا، وخلال اللقاء وافق على الفور على تعييني ببرنامج من 6 إلى 8 على إذاعة ميجا أف إم، وكانت من أفضل اللقاءات التي أثرت في حياتي.

بداية المسيرة

وهل درست الإعلام قبل التحاقك بالعمل الإذاعي؟

أنا خريجة الجامعة الكندية كلية تجارة خارجية تخصص تسويق، وعملت في المجال لمدة عام إلا أنني لم أجد نفسي، ولذا قدمت لدراسة دبلومة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في التقديم والتعليق الصوتي، والحمد لله حصلت على المركز الأول بسبب حبي ورغبتي الشديدة للالتحاق بالعمل الإذاعي، عقب تقديمي لمسابقة للعمل بإحدى المحطات ورفضي مما شجعني للمذاكرة والاجتهاد في الدبلومة.

وهل عملت في تخصصك الدراسي لفترة طويلة؟

لا، عملت في تخصصي الدراسي لمدة عام واحد فقط.

وهل كنت تحلمين بالنجاحات التي حققتيها خلال بدايتك الإعلامية؟

لا لم أكن اتخيل أن أحقق هذا النجاح، وأن احصل على أفضل مذيعة راديو في أول عام لي وأن تصبح لي مدرسة مستقلة في التقديم الإذاعي، وأن أحصل على إشادة من كبار مقدمي الإذاعة ويتوقع لي مستقبل كبير، وأن يشجعوني لتدريس التقديم الإذاعي للطلاب بجامعات معتمدة.. الحمد لله على ما وصلت إليه.

وما أصعب المواقف التي واجهتيها خلال مشوارك حتى الآن؟

واجهت مواقف صعبة عديدة خلال مشواري، حيث ظلمت في مواقف عديدة جعلتني أفكر أكثر من مرة بعدم استكمال عملي، كما لم يكن لدي أحد لآخذ نصيحته فلم يكن هناك أحد بالعائلة يعمل بالإعلام لآخذ بنصيحته ومشورته إلا أنني كنت متمسكة بالعودة والعمل مرة ثانية بفضل دعم والدتي.

وما أبرز المواقف التي مررت بها ودفعتك للاستمرار في عملك؟

حب الناس هو الدافع لي لاستكمال مسيرتي في العمل، بجانب ثقتهم فيما أقدمه وما أقوله من آراء خلال برامجي؛ لأنني أؤمن بما أقدمه وهو ما يدفعني لاستمرار العمل.. وأشاهد هذا الحب من الجمهور خلال يومي وألمس حبهم لي ودعواتهم بأن يصبح أولادهم مثلي.

طموح ونصائح

وما طموحاتك في عملك خلال الفترة المقبلة؟

أريد أن أحقق نجاحات عديدة مثل حلمي بأن أقدم حفل الأوسكار حتى ولو صلت لسن السبعين، كما أريد أن أقدم برنامجا يصل إلى الجمهور في الشرق الأوسط والجالية المصرية في أوروبا والولايات المتحدة.

متى تتخذين قرارًا بالتوقف عن العمل أو الحصول على إجازة طويلة منه؟

لن أتوقف عن العمل أو استغني عنه حتى لو أنجبت أطفالًا، سأحاول وقتها التوفيق بين واجباتي كأم وتقديم البرامج إلا أنني لن أتوقف لأنني مثل السمك الذي لا يستطيع العيش خارج المياه، وسأتوقف في الوقت الذي أقرر فيه الاعتزال والعيش بطريقتي، ولكن ليس في الوقت الحالي نهائيًا.

بعد النجاحات التي حققتيها.. ما نصائحك للموهوبين؟

أنصح الموهوبين بضرورة التطوير المستمر، والتعلم من الكوادر والخبرات القديمة والجديدة؛ لأني أؤمن بضرورة أن أبدأ من حيث انتهى منه الآخرون وأضيف عليه.

الترند

وما أهم مشكلة تواجه الجيل الحالي الراغب في العمل الإذاعي؟

أكثر مشكلة تواجه الجيل الحالي هو صعوبة النصيحة؛ لأن الجيل الحالي مستعجل ولا يرغب في بذل مجهود من أجل الوصول إلى حلمه، خاصة وأن كل شيء أصبح سهلًا.

ومن وجهة نظرك، ما رأيك في ظاهرة سعي البرامج وراء "التريند"؟

كل شخص حر فيما يتناوله من خلال برنامجه، وأنا أؤمن بمقولة "على نياتكم ترزقون"، وأتمنى ألا أتناول أي تريند سواء في الخير أو الشر؛ لأنني ضد أي خبر قد يهدد حياة أي إنسان، فلو استطعت إصلاح حياة أي إنسان سأقوم بذلك وان لم استطع سألتزم الصمت.

نلاحظ أنك لا تعلقين على أخطاء زملائك الإعلاميين، ما السبب؟

لا أفضل ذلك؛ لأنني أرى أنه من العيب التعليق على شغل زملائي.

ما الذي تتمنين تغييره في الإعلام؟

أتمنى أن يكون الإعلام صادقا، ويتناول مشاكل المواطنين ويحل مشاكلهم ويجبر بخاطرهم، ويقدم حلولا ومساعدات للشباب والأجيال المقبلة، وتناول قضايا الشباب وفتح حوار معهم بجانب تصحيح المفاهيم والعودة للثوابت التي تربينا عليها.

ما الصفات التي يجب توافرها في الإعلامي الناجح من وجهة نظرك؟

المصداقية والطيبة والمهنية أهم صفات من وجهة نظري، وهي متوافرة عندي.

حلم التمثيل

هل يمكن أن تشاركي في أية أعمال فنية خلال الفترة المقبلة؟

والدي رفض مشاركتي في أعمال فنية، وزاد الرفض زوجي مؤمن، وكنت أتمنى المشاركة في تقديم عمل بهوليوود مثل بقليس ملكة سبأ أو أي شيء في هذا الصدد.

ما أهم الصفات التي تحبينها في مصر، ودائمًا تفتقدينها؟

طيبة قلب الشعب المصري وخفة الدم والجدعنة والدفء العائلي.

وما أقرب بلد إلى قلبك بعد مصر، وأكثر بلد يشبه شخصيتك؟

أحب دبي جدًا، وأحب كذلك فرنسا وأميركا، أما أكثر بلد تشبه شخصيتي فهي مصر فأنا مصرية جدًا.

الحياة الشخصية

ما علاقة حادثة التحرش التي تعرضت لها بزواجك؟

زوجي مؤمن ظهر عقب تعرضي للحادث بيومين، ولن أستطيع الكشف عن كيف تعرفت عليه.

ما أهم الصفات التي يجب أن تتوافر بالرجل للارتباط به؟

لا بد أن يكون طيبا وحنونا ويتقي الله في معاملته لي، وأن يهتم بحياتي لكي يكون شريك حياتي وليس مجرد زوج، والحمد لله هذه الصفات موجودة في زوجي مؤمن.

وما الذي يخيف سالي من الزواج بشكل عام؟

أخشى من الانفصال، فالبعض يقولون إنهم ارتبطوا بحب عمرهم وشريك حياتهم ثم ينفصلون بعد ذلك.

وما الذي تقدسيه في الزواج؟

السكينة والمودة والحب بيني وبين زوجي.

وما الذي استفادته سالي من تجاربها السابقة في زواجها الحالي؟

أجابت ضاحكة، ستورطينني بالإجابة عن هذا السؤال، لكنني سأقول بأنني اكتشفت معنى الرجولة بعدما قابلت زوجي مؤمن والحمد لله تزوجت من رجل يحبني ويهتم بي.

وما الذي اختلف فيكِ بعد الزواج؟

لا، لم أتغير بعد الزواج.

وبرأيك، ما أهم أساسيات الزواج، ومن دونها ينهار؟

الأهم الثقة والحب والتفاهم وبدونهما سينهار الزواج.

كيف تنسقين وقتك بين العمل والمنزل؟

أواجه صعوبة في هذا الأمر في الوقت الحالي، العمل لم يؤثر بشكل سلبي على زواجي، خاصة وأنني شخصية لا أحب سوى أن أقدم شغلي على أكمل وجه.

الزواج وحلم الأمومة

هل تحلمين بالأمومة؟ وهل ستصبحين شبه والدتك؟

بالطبع أتمنى أن أصبح أما وأن يصبح أبنائي سويين وأتمنى أن أرزق بطفل وطفلة، ونعم سأصبح مثل والدتي، وفي الوقت الحالي اكتشفت أني أعمل مثل والدتي بالضبط، ومن حولي يضحكون على ذلك حيث أصبحت اهتم بالنظافة بدرجة كبيرة.

هل يمكنك تقديم نصيحة واحدة للمتزوجين؟

نصيحتي عدم الزواج إلا عندما تثق في شريك عمرك؛ لأن الزواج أمر مهم جدًا، ولا تخافوا من الزواج.

وما رسالتك لزوجك؟

زوجي يخاف علي بطريقة مبالغ فيها، ورسالتي له أن يعتدل في هذا الأمر وأن يهتم بي.

وهل سالي مازالت عصبية؟

أعترف أنني مازالت عصبية، ولم أتغير بعد الزواج، وأنا أرى أن العصبي الذي يكشف ما بداخله أفضل من الخبيث.

ما الرسالة التي توجهينها لنفسك منذ 10 سنوات؟

أحب أن أوصل لها رسالة لا تتغيري، قلبك حلو ولا تنتظري شهادة أحد بذلك، والحمد لله ما دام أن علاقتي بالله جيدة ولا أتحدث على أحد، ولدي قلب لين.

اعترف كبار النجوم بذهابهم لطبيب نفسي.. هل سالي تزور أحد الأطباء؟

بالفعل هناك ناس كثيرون يزورون أطباء نفسيين وهذا ليس عيبًا، وهناك بعضهم يتواصلون معي من خلال برنامجي قصة حقيقية، وبعضهم يفضلون التعامل معي كطبيب نفسي، وأنا أحب ذلك ودرست بالفعل علم النفس لمدة عام.

ما الذي تفتخر به سالي في نفسها، وتريد توريثه لابنتها؟



افتخر بالجدعنة، وابتغاء مرضاة الله، وأتمنى أن أنقل ذلك لأبنائي وأن يرثوا عني السيرة الطيبة، وأن يحققوا حوائج الناس.