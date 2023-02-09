ينتظر مشاركة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ أعمالها في دبي الإثنين المقبل



ديوان الخدمة المدنية :وقف و سحب قرارات الوظائف الإشرافية والنقل والندب الخارجي اعتباراً من 23 يناير .. واستثناء قرارات الإعارة إلى المنظمات الدولية والإقليمية والعربية سواء المحلية والخارجية

المعاشات في حسابات المتقاعدين الخميس



مريم بندق



أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» أن هناك رأيين لصحة عقد جلسات مجلس الأمة، الرأي الأول، يشترط حضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، فإذا كان المجلس مكونا من 65 عضوا، كان الاجتماع صحيحا بحضور 33 عضوا، ويجب أن يظل النصاب قائما طوال الجلسة لا عند افتتاحها فقط، كذلك يلزم لصحة الجلسة أن تكون الحكومة ممثلة فيها، برئيسها أو ببعض أعضائها استنادا إلى المادة 116 من الدستور.

وتطرقت المصادر إلى الرأي الثاني الذي لا يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور الحكومة، وأن المجلس يجتمع إذا اكتمل النصاب سواء حضر وزير أو لم يحضر، ولا تبطل الجلسة بعدم وجود وزير، مشيرة إلى أن المادة 97 تنص على انه «يشترط لصحة انعقاد مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه»، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة بشأنه مرفوضا.

وزادت المصادر قائلة: يبقى في ظل هذين الرأيين تساؤل من سينفذ القوانين التي سيوافق عليها المجلس في حال عدم حضور الحكومة؟، مشددة على أن هذا الوضع ليس وليد اليوم بل منذ سنوات يثار هذا الاختلاف في وجهات النظر، والذي يؤكد على أن الحوار والتعاون والتنسيق هي أدوات تحقيق الإنجازات التي تحقق مصلحة الكويت، وطال انتظار المواطن لها.

المعاشات في حسابات المتقاعدين غداً الخميس

قالت مصادر مطلعة ،إن المعاشات الشهرية ستودع في حسابات المتقاعدين بالبنوك غدا الخميس.

ينتظر مشاركة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ أعمالها في دبي الإثنين المقبل





ينتظر أن يشارك رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، في القمة العالمية للحكومات 2023 التي تبدأ أعمالها في دبي الاثنين المقبل 13 الجاري وتمتد ليومي 14 و 15 من الشهر ذاته.



يذكر أن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تسلم رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للحكومات 2023 المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الموعد المذكور.

«متابعة الأداء الحكومي»: تكليف مجلس الوزراء نص على التنسيق بين جهات تدرس توفير مناطق تخزينية إستراتيجية لأغراض التخزين الغذائي

لا يختص الجهاز بأي موضوعات تخرج عن نطاق التكليف الصادر له أو اختصاصه المنوط به في مرسوم إنشائه

أفاد جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد بأنه وفقا لما ورد في مرسوم إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، القيام بما يكلف به من مهام أو اختصاصات أخرى، نود الإشارة الى أن التكليف الصادر إلى الجهاز من مجلس الوزراء ينحصر في التنسيق بين الجهات المكلفة بدراسة موضوع توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، ولا يختص الجهاز بأي موضوعات تخرج عن نطاق التكليف الصادر له أو اختصاصه المنوط به في مرسوم إنشائه.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الجهاز على تويتر ردا على سؤال ورد في تغريدة جاء فيها: بما أنكم مكلفون من قبل مجلس الوزراء بموضوع القسائم الصناعية والتخزينية وغيرها، هل تتابعون اعلانات الايجار بالباطن وبيع القسائم التي لا يستغلها أصحابها وفق التعاقد مع الدولة؟

ووقف النقل والندب والإعارة

"الخدمة المدنية": الإلتزام بقرار وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميم رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة .

وشدد في التعميم على ضرورة وقف التعيين في الوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة ووقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة حتى إشعار آخر.