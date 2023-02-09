توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع شتويا مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا وسط تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن الرياح عموما تكون متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 3 و7 درجات مئوية والعظمى ما بين 16 و18 درجة مئوية مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 3 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة بين أنه يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا على السواحل وتتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة لاحقا تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو لاحقا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.