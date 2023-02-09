جريمة القتل الأخيرة كانت أحد الأسباب وليست السبب الوحيد

485 عاملة متكدسات داخل مبنى السفارة.. وطالبنا الجهات المعنية بضرورة سرعة التحرك لحل مشكلاتهن

كريم طارق

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لاستقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، على أن وقف الجانب الفلبيني تصدير عمالته المنزلية إلى الكويت يعد قراراً متوقعها خلال الآونة الأخيرة، خاصة في ظل المشاكل المتتالية التي تعاني هذه العمالة دون حلول فعلية على أرض الواقع من قبل الجهات المعنية.

وأضاف رئيس الاتحاد في تصريح خاص لـ "الأنباء"، أن جريمة القتل الأخيرة كانت أحد الأسباب الرئيسية في قرار الوقف، ولكنها ليست السبب الوحيد في ذلك، مشيراً إلى السفارة الفلبينية خلال الآونة الأخيرة أعربت عن استيائها البالغ من تكدس العمالة المنزلية داخل مبناها، والتي وصل عددها تقريبا إلى ٤٨٥ عاملة منزلية تعاني من مشكلات مع مشغليها دون حلول سريعة.

وقال الدخنان إن الاتحاد الكويتي ناشد إدارة العمالة المنزلية مراراً وتكراراً بضرورة حل مشاكل هذه العمالة وسرعة حصولها على مستحقاتها، ولكن لم يكن هناك تحرك سريع أو استجابة واضحة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن العمالة في حالة حضورها إلى إدارة العمالة المنزلية للنظر في شكوتها يتم اتهامها بعدم الرغبة في الاستمرار بالعمل دون النظر إلى أسبابها التي قد تكون منطقية وضمن حقوقها الأساسية مثل تأخر الكفيل في دفع الراتب، أو العمل لساعات أطول من المنصوص عليها قي قانون العمالة المنزلية.

وتابع قائلاً: "مع الأسف في هذه الحالات لا يتم استدعاء مكتب العمالة لحضور التحقيق، بينما يتم استدعاؤه فقط وقت دفع تذاكر سفر العمالة، بينما يتحمل المكتب الكويتي بالتضامن مع المكتب الفلبيني الخسائر المتمثلة في باقي قيمة "عقد السنتين" المبرم بين صاحب العمل والعاملة.

وأشار الدخنان إلى أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ يعاني قطاع العمالة المنزلية منذ سنوات طويلة من قرارات الوقف المستمرة والتي تستمر لأشهر وأحياناً لعاما كاملاً، متوقعاً استمرار شح العمالة المنزلية وندرتها في رمضان، خاصة وأن القطاع يعتمد اعتماداً كليا على العمالة الفلبينية التي تشكل ٨٠٪؜ من العمالة المتواجدة في القطاع.

وأوضح أيضاً أن الاتحاد ناشد وزارة الخارجية وإدارة العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة لسنوات طويلة بأهمية عقد اتفقايات تعاون مشترك في مجال العمالة المنزلة مع عدد أكبر من الدول المصدرة، حتى لا نقع في مثل هذه الأزمات التي تضر بمصلحة المواطن وتكبد أصحاب المكاتب المزيد من الخسائر، مؤكدا أن الاتحاد ناشد عبر "الأنباء" سابقاً بضرورة الاسراع في توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع الجانب الاثيوبي الذي أكد لنا على موافقته على كافة الشروط الكويتية لتوقيع المذكرة.