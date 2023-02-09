أسامة دياب

قال وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية، الشيخ سالم الصباح، "رداً على اللغط الكبير الذي تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي الذي دار على مدى اليومين الماضيين حول عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إن القيادة الكويتية حريصة على المحافظة على إرثنا الانساني العظيم الذي تمّ بناؤه على مدى 60 عاماً، ونحن نريد أن نحافظ على هذا الإرث ونعمل على تنميته".

وفي كلمة ألقاها على هامش الحفل السنوي للصندوق الكويتي للتنمية 2023، أوضح الصباح، أنه "نظراً للتطوّرات الحاصلة على المستوى الدولي، فهذا الأمر يتطلّب منّا إعادة النظر في آليات عمل الصندوق وتجيير عمله للمحافظة على مصالحنا الوطنية وعلى مصالح دولتنا في الخارج".

وأضاف: "إذاً سنعمل على خطين متوازيين: الأولى المحافظة على إرثنا الانساني والمساعدات، والثانية وضع استراتيجيات جديدة للصندوق، تضمن مصالحنا على المستوى الدولي".