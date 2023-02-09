يشارك يشارك في المسرحية الشعرية الغنائية "معلقاتنا إمتداد أمجاد" في السعودية

من كلمات الشاعر السعودي ياسر التويجري، وألحان الفنان وليد الشامي، تصّدر الفنان فؤاد عبدالواحد المحتوى الرائج "التريند" في موقع اليوتيوب، بأغنيته المنفردة الجديدة "العيون السود"، محققاً أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها في قناته الرسمية، الى جانب حصولها على الأكثر طلباً واستماع في عدد من الإذاعات في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.

ويتغزل فؤاد عبدالواحد في كلمات أغنية "العيون السود"، بجمال العيون السود، ومحبته، واصفاً شعور العشق والإشتياق، ضمن لحناً جميلاً وأداء مبدعاً يصوته، مستخدماً أسلوباً موسيقياً مميزاً تعاون به مع الموزع الموسيقي زيد نديم، حيث يقول في مطلع الأغنية:

انا لولا الغلا هو والمحبه والعيون السود

ماجيتك من قِصاي وقلت لك عاشق يا مغتره

وانا احبك ومن قلبي احب وماني بمحدود

ولو اني ما احبك كان ليه ازعل واتشره

وأعرب فؤاد عبدالواحد عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الإجتماعي، عن سعادته بالتعاون الأول الذي جمعه مع الشاعر ياسر التويجري، وقال: "سعيد بتعاوني الأول مع الشاعر الكبير ياسر التويجري، ومن ألحان الصديق الفنان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم">

المسرحية الشعرية الغنائية "معلقاتنا إمتداد أمجاد"

ومن جهة أخرى، يشارك فؤاد عبدالواحد في المسرحية الشعرية الغنائية "معلقاتنا إمتداد أمجاد" التي ستقدم في ذكرى يوم التأسيس الثانية في هذا الشهر فبراير الجاري، مؤكداً حماسه لخوض هذه التجربة، قائلاً: "الحماس كبير .. لعمل مسرحي غنائي ضخم برؤيه وإشراف سمو الأمير الغالي عبد الرحمن بن مساعد"، وأضاف: "الشكر موصول لسمو الأمير الغالي عبد الرحمن بن مساعد لثقته الكبيرة فينا أنا وزملائي الفنانين المشاركين، وهذا تشريف لي أن أكون في هذا العمل الكبير".

أغنية "العيون السود":

https://youtu.be/tCMxCPU9Nlw