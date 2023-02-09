تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح برغبة بتطبيق نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان الكريم في جميع مراحل التعليم العام والجامعي على أن يكون اختياريا للطلبة، ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا لخصوصية شهر رمضان الكريم ، ومن باب دفع المشقة عن المواطنين في هذا الشهر الفضيل، ونظرا لأن الدراسة الحضورية في شهر رمضان تشكل عبئا على الهيئة التعليمية والطلاب في مختلف المراحل الدراسية ، فضلا عن الازدحام المروري الشديد خلال هذا الشهر الفضيل وما يصاحبه من مشقة على المواطنين، وبعد نجاح الدولة في تطبيق نظام التعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا ، لذا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي :



تطبيق نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان الكريم في جميع مراحل التعليم العام والجامعي على أن يكون تطبيق هذا النظام اختياريا للطلبة.