المحرر البرلماني

أنجز مجلس الأمة خلال المائة يوم الأولى من الفصل التشريعي السابع عشر ٥١ قانونا، نشرت في الجريدة الرسمية، تنوعت القوانين (وفق إحصائية صادرة عن المجلس) ما بين ٥ قوانين عامة و41 ميزانية و5 حسابات ختامية بالإضافة لقانون إضافة ربات البيوت للتأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)

ويعد انجاز المجلس هذا الكم من القوانين خلال المائة يوم الأولى من مدة الفصل التشريعي، هو الأول من نوعه خلال الفصول التشريعية الثلاث الأخيرة،.

وأقر مجلس الأمة في الفصل التشريع الحالي (السابع عشر)، قانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامه بشأن إحالة الاقتراحات مباشرة الى اللجان المختصة

ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية.

وأقر مرسومي تعديل بعض احكام القانون رقم ( 35 ) لسنه 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامه ( التصويت بالبطاقة المدنية ) وتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضويه مجلس الامة ( اضافة مناطق الى الدوائر الانتخابية ).

وبشأن القوانين التي لم تنشر في الجريدة الرسمية فقد أقر مجلس الأمة في جلسة 13 ديسمبر 2022 قانون إضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلا أن الحكومة أصدرت مرسوما برد القانون وفقا للمادة ٦٦ من الدستور منتصف يناير الماضي.

وانتهى المجلس من التصويت على المداولة الأولى للقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

يذكر أنه تم انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢.