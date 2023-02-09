وجه النائب د. خليل أبل سؤالاً إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي للاستفسار بشأن ما تم صرفه من مصروفات خلال أزمة كورونا على اللقاحات، وبشأن لقاحات (موديرنا) التي قررت وزارة الصحة اعتمادها كـ (جرعة رابعة).

وطالب تزويده وإفادته بالآتي :

1- كم بلغت قيمة المصروفات في شراء منتجات اللقاحات المختلفة خلال أزمة كورونا؟ مع بيان عدد من تم حصولهم على التطعيمات بالمقارنة لعدد اللقاحات التي تم استيرادها بمختلف أنواعها، وما جرى بشأن اللقاحات المخزنة أو التي تم إتلافها بعد انتهاء صلاحياتها؟

2- هل تم خلال الستة أشهر الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال طلب شراء لقاحات كورونا بمختلف أنواعها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى تزويدي ببيانات كاملة عن عمليات الشراء وأنواعها وقيمتها.

3- ما صحة توجيه ديوان المحاسبة ملاحظات شديدة اللهجة حول وجود شبهة فساد وتنفيع وهدر في المصروفات المتعلقة بلقاحات كورونا خلال الأزمة؟ مع بيان قيمة الهدر طبقاً لملاحظات ديوان المحاسبة، وتوضيح ما إذا كان قد تم إجراء تحقيق من قبل وزارة الصحة حول هذا الموضوع، وما آلت إليه الأمور حول مسؤولية المتسببين بهذا الهدر للمال العام.

4- نمى إلى علمي قيام وزارة الصحة بشراء واستيراد لقاحات «موديرنا» لاستخدامها كجرعة رابعة، فلماذا تم اختيار هذا اللقاح تحديداً؟ وكم عدد اللقاحات التي تم شرائها من هذا اللقاح؟ وكم بلغت قيمته؟ وكم تبلغ مدة صلاحيته؟

5- هل صحيح أن عدة دول رفضت استخدام لقاحات «موديرنا»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى تقديم كشف بالدول الرافضة لهذا اللقاح مع بيان أسباب عدم قبول هذه الدول لهذا اللقاح؟ ولماذا قررت وزارة الصحة استخدام هذا اللقاح دون غيره؟ وهل ثبت فعالية هذا للقاح دون غيره؟ مع بيان النسبة المئوية لهذا اللقاح كعلاج فعال وناجح في عدم وقوع أضرار جانبية له على المدى القصير أو البعيد.