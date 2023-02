يبدو «Knock At The Cabin» للمخرج إم نايت شامالان غير متوافق مع قائمة أفلام المخرج الشهير المليئة بالحبكات غير المتوقعة والإثارة الكامنة، وربما يعود السبب إلى تعاون شامالان هذه المرة مع اثنين من المؤلفين المشاركين (ستيف ديزموند ومايكل شيرمان)، لتأليف الفيلم المقتبس عن رواية بول تريمبلاي الشهيرة «The Cabin At The End Of The World».



يروي الفيلم قصة نهاية العالم لكن لا يبدو الأمر كذلك، فالسيناريو غير عميق، والصراع الدرامي لا يتطابق مع المأساة القاتمة الموجودة في قلب رواية تريمبلاي التي يقتبس منها هذا العمل السينمائي، حيث تجري الأحداث في كوخ مستأجر أراد فيه إريك (جوناثان غروف) وآندرو (بن آلدريدج) والطفلة وين (كريستين تسوي) قضاء عطلة مبهجة، لكن يقطعها طاقم ليونارد (ديف باتيستا) الذين يقولون لهم ان أمامهم خيارا واحدا لا ثاني له، وهو اختيار فرد واحد من العائلة ليموت، وبذلك ينقذون العالم.



يلعب كل فرد في الفيلم دوره بشكل جيد، وكان أداء باتيستا هو الأبرز في شخصية المحاور الضخم بقميصه الأنيق، والقادر على إحداث عنف مدمر لكنه في نفس الوقت يحاول الإقناع بلطف من خلال الحوار، مع أسلوب القيادة الجذابة لزعيم طائفة.



باتيستا ليس الوحيد الذي يقدم أداء متألقا يكسر القالب التقليدي، فبالرغم من أنه لا يمكن دائما الاعتماد على أداء الأطفال، فان «تسوي» تعتبر إضافة محببة إلى كل مشهد تظهر فيه لأنها تبرز التعاطف المؤثر لدى باتيستا وغروف وآلدريدج، كما يستخدم كل من المصورين السينمائيين «غارين بلاشك ولويل إيه ماير» كاميراتهما بشكل مدروس للتركيز على مدى عزلة الكوخ، مع الحفاظ على فترات توقف دراماتيكية للكاميرا مما يزيد من الشعور بعدم الارتياح بينما ننتظر بفارغ الصبر اندلاع بعض الصراع.



إن الهدوء الذي يكتنف أجواء «Knock At The Cabin» بشكل عام مثير للمفاجأة، وذلك نظرا للطريقة التي يطلق فيها المخرج شامالان العنان للمواقف المليئة بحسرة القلب القاسية والتعصب الأعمى الذي لا يرحم وغيرها من التجارب الشديدة الأخرى، كما ان الفيلم لا يقدم معلومات كافية حول أصدقاء «ليونارد» من المهاجمين، من ضمنهم المجرم السابق ريدموند (روبرت غرينت)، والممرضة سابرينا (نيكي أموكا بيرد)، وبالتالي لا تترك قصصهم الفرعية البائسة أثرا كافيا عندما يحاولون التأثير على الأسرى لاتخاذ قرار، وحتى عندما يتعامل «Knock At The Cabin» مع مشاكل عاطفية معقدة ويصعدها على الشاشة فهي غالبا ما تكون سطحية وفارغة.



ان فيلم «Knock At The Cabin» خال من التشويق بين أفلام الإثارة التي تتمحور حول هجوم على المنزل، فلا توجد أي لحظة تتمكن فيها أهوال مواجهة أربعة غرباء يحملون السلاح من جعلنا نشعر حتى بذرة من الخوف، وبالرغم من أن العمل يقدم مفهوما مثيرا للاهتمام عن التضحية بالسعادة الشخصية من أجل إنقاذ عالم مليء بالوحوش، إلا انه لا يتمكن من إقناعنا بنهايته.



في النهاية يمكننا القول أن «Knock At The Cabin» يفشل في تقديم أساليب أفلام الرعب الكلاسيكية التي تدور احداثها حول كوخ في الغابة بشكل مثالي، فالمخرج إم نايت شامالان التزم بمعايير ممنهجة غير مناسبة فقدم عملا خاليا من النبض بالرغم من وجود الكثير من اللحظات العاطفية، وهو أمر مؤسف بالنظر إلى فكرة القصة المرعبة والغامضة، كما تضيع الرسائل التي يريد الفيلم إيصالها لأنه يصبح قابلا للتنبؤ بشكل متزايد، حيث يكشف السيناريو أنه لا يحتوي على الكثير على عكس المتوقع، وهذا مجرد رأي خاص، ولعل المشاهد يستطيع تكوين رأيه في هذا العمل السينمائي.