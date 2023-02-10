

لقد رافق الرعب البشر منذ بدء الخليقة، ومع تطور الحضارة والمعرفة أصبح الإنسان قادرا على خلق الرعب بنفسه بطرق مختلفة، بداية عن طريق كتابة القصص والروايات التي أصبح بعضها من كلاسيكيات الأدب العالمي، بعد ذلك وعند اختراع السينما انتشرت أفلام الرعب التي أصبحت من ركائز السينما العالمية، إن البشر يحبون إرعاب أنفسهم بكل الطرق، حيث يقول أديب الرعب الأميركي الشهير إدغار آلان بو: «الوحوش الأكثر رعبا هي تلك التي تكمن في نفوسنا».



في الواقع يعد «بو» مؤسس أدب الرعب الأميركي، فقصصه أشهر من نار على علم وتعد رمزا من رموز الثقافة العالمية حتى إن القصص التي كتبها لها تصنيفها الخاص بها، وهي تندرج تحت مسمى «الرعب القوطي»، فالرعب ليس نوعا واحدا فهو كما الخيال لا حدود له، وقد عاد اسم بو للظهور مجددا بعد إصدار «نتفليكس» لفيلمها الجديد «The Pale Blue Eye» المستوحى من عوالم هذا الشاعر الحالم الغامض، فقد جاء هذا الفيلم كهدية من «نتفليكس» إلى مشاهديها في العام الجديد، حيث عرض عبر المنصة بعد عرضه في صالات السينما بفترة وجيزة، وهوفيلم الرعب الجديد المستوحى من عوالم «بو» المرعبة الفريدة.



اقتبست أحداث «The Pale Blue Eye» من رواية للكاتب لويس بايارد، الذي دمج في روايته بين الخيال والحقيقة التاريخية لشخصية الشاعر الشهير إدغار آلان بو، ويبدأ الفيلم بعرض اقتباس لإدغار آلان بو يقول فيه: «إن الحدود التي تفصل الحياة والموت هي مبهمة وغامضة في أحسن الأحوال من سيحدد أين تنتهي واحدة وأين تبدأ الأخرى؟» وتبدأ الحكاية عندما يتم استدعاء المحقق المخضرم «أغسطس لاندور» للتحقيق بجريمة وقعت في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك، و«لاندور» كان سابقا أحد كبار المحققين في نيويورك لكنه الآن عبارة عن حطام إنسان، خاصة بعد وفاة زوجته والاختفاء الغامض لابنته، كما اشتهر بحدسه الاستثنائي وأسلوبه المختلف المتميز في التحري، وعلى الرغم من عدم إعجاب المؤسسة العسكرية بأسلوبه خاصة بعد ظهور مشاكل الشرب والثمالة عنده، فإنه كان الأقدر على حل جريمة القتل المروعة التي وقعت، حيث وجد أحد الطلاب مشنوقا على إحدى الأشجار، في البداية ساد الظن أن هذا كان انتحارا لكن تشريح الجثة أثبت أن قلبه انتزع من صدره بطريقة جراحية غريبة.



يقرر «لاندور» قبول القضية ويجد أول الأدلة الملموسة وهو قصاصة ورقية في يد الضحية، وكي يستطيع كشف حقيقة ما حدث يستعين بـ «إدغار آلان بو»، وهو طالب في الأكاديمية وشاعر مبتدئ ذو شخصية غريبة حالمة، ذلك لأن طلاب الأكاديمية تعهدوا بالصمت ولن يتحدثوا مع «لاندور» إطلاقا، فيجتمع الثنائي الغريب كي يحاول فك غموض هذه الجريمة، ومع تطور علاقتهما تبدأ الشكوك بأن مرتكب هذه الجرائم هو شخص متعصب دينيا، لكن فجأة تظهر أدلة جديدة تربط الجريمة بطقوس سحر وشعوذة، أي أن ما حدث لم يكن جريمة عادية بل هو شيء أكبر من ذلك، ولكي لا نحرق الأحداث فعليكم مشاهدة الفيلم، فهو حقا جيد وسيشبع طموح محبي أفلام الرعب والإثارة.