«الشؤون»: لا تبرعات نقدية.. والتبرع للجمعيات المعتمدة فقط

بشرى شعبان



تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء لوزارة الشؤون بضرورة التنسيق مع الجمعيات الخيرية التي اصدرت بناء عليها وزيرة الشؤون الاجتماعية تعليماتها الفورية بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة لدى وزارة الشؤون للتنسيق والتفاهم لتوفير الاغاثة العاجلة، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة عبدالعزيز المطيري، في تصريح صحافي، عن اجتماع عقده مع ممثلي الجمعيات الخيرية وذلك لتوحيد الجهود والتنسيق وفق الآليات والقرارات والقوانين المتبعة في تنظيم العمل الخيري والاغاثي، وذلك لسرعة ضمان الاستجابة العاجلة لاغاثة المنكوبين في سورية وتركيا.

وأوضح المطيري أنه تم الاتفاق على آلية موحدة سيتم نقلها الى وزير الشؤون. إلى ذلك، أهابت وزارة الشؤون بالمواطنين والمقيمين المتبرعين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. وأكدت الوزارة، في بيان لها، ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته إلى أي من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات.

وشددت على عدم التبرع نقدا وإنما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي الـ «كي.نت» والاستقطاع البنكي وروابط الدفع الإلكترونية وأجهزة الدفع الإلكتروني. وحذرت من البدء في حملات جمع التبرعات قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.