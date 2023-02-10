طلال الخرافي:المعرض ليس تجارياً إنما منصة لدعم المخترعين وتسويق اختراعاتهم

منار الراشد: علاقة إستراتيجية تربط بين النادي العلمي و«التقدم العلمي» تمتد لأكثر من أربعين عاماً

ديفيد فاروق: الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 235 مخترعاً يقدمون 183 اختراعاً



حنان عبد المعبود



أعلن رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض الدولي للمخترعين في الشرق الأوسط طلال الخرافي عن انطلاق المعرض بنسخته الـ 13 الأحد المقبل بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية



وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي العلمي لاستعراض آخر استعداداته لإقامة المعرض، إن الفضل في نجاح الفعاليات التي ينظمها النادي العلمي يرجع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ودعم سموه اللامحدود لمسيرة وأنشطة النادي العلمي، ورعايته الشخصية للمبدعين والمتميزين والمخترعين الكويتيين.



ولفت إلى أن المعرض قائم على أعضاء متطوعين في النادي العلمي، إضافة الى أكاديميين ومتطوعين من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها.



وأشار الى أن نشاط المعرض توقف خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أنه تم تجميع الجهود مرة أخرى بالتعاون مع فريق العمل لكي يستمر هذا المعرض بعد انتهاء الجائحة.



وأوضح أنه خلال فترة كورونا كان يتم التجهيز لإقامة المعرض على أمل أن تنتهي الأزمة، لكن لم يتم ذلك ليقام هذا العام وسط إقبال كبير من المشاركين رغم ان آثار كورونا لاتزال قائمة.



وبين انه نظرا لعودة جائحة كورونا الى الصين مرة أخرى واغلاق مطاراتها فإن مساهمتها في المعرض هذا العام ستتم «أونلاين» بعد أن طور القائمون على المعرض آلية تحكيم الأعمال المشاركة فيه حتى لا يتم منع أي أحد من المشاركة فيه خاصة ان المعرض يعد من المعارض المصنفة عالميا وله حضور كبير سواء من مؤسسة «إيفيا» أو مجلس التعاون الخليجي أو غيرهما.



وأضاف: إن تطبيق آلية تحكيم الأعمال المشاركة في المعرض «أونلاين» هذا العام سيفتح الأبواب لتوسيع دائرة المشاركات بالمعرض في المستقبل، مشددا على أن معرض المخترعين ليس تجاريا، ولكنه منصة لدعم المخترعين وتسويق وعرض اختراعاتهم أمام المستثمرين.



وأوضح انه من المقرر إقامة مؤتمر في غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور كل المخترعين، بالإضافة الى لقاء المخترعين بالمستثمرين لبحث آلية التواصل مع المخترعين وتسويق إبداعاتهم، شاكرا الغرفة التي وفرت هذه المنصة الإعلامية.



التقدم العلمي



من جهتها، قالت مديرة برنامج تحفيز المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار الراشد، إن أهداف المؤسسة ترمي إلى تعزيز دور النشء في ريادة التطور الحضاري في البلاد، مضيفة ان مساهمات المؤسسة لا تقتصر على دعم المعارض، بل تمتد لدعم المؤتمرات والمهرجانات والدورات التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى مشاريع المحتوى الإلكتروني، وذلك عبر الشراكة المجتمعية مع جمعيات النفع العام والمؤسسات العلمية الأكاديمية في الكويت.



ولفتت الراشد إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين النادي العلمي الكويتي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تمتد لأكثر من أربعين عاما، واصفة إياها بأنها علاقة عميقة ووطيدة تشكلت وفقا لتوازي أهداف الجهتين فيما يخص تحفيز الشباب الكويتي الواعد للخوض في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وخير مثال على ذلك استمرار دعم المؤسسة لمعرض الاختراعات الدولي منذ نسخته الأولى.



مشاركة واسعة



من جانبه، قال رئيس لجنة تحكيم المعرض ديفيد فاروقي، إنه يترأس لجنة تحكيم عدة معارض اختراعات عالمية هي معرض جنيف الدولي وهونغ كونغ وقطر، معربا عن سعادته بالعودة القوية للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط في دورته الـ 13 بعد انتهاء جائحة كورونا.



وقال إن المعرض في دورته الحالية يشهد مشاركة أكثر من 235 مخترعا يقدمون 183 اختراعا، مضيفا ان المعرض في هذا العام يشهد مشاركة 22 اختراعا من الصين سيتم تحكيمها عن بعد، إضافة إلى مشاركة جمعية «تكنو بول موسكو» الروسية المعنية ببراءات الاختراع والعلامات التجارية للمرة الأولى.



وأشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم للمعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط هذا العام يبلغ 50 محكما، لديهم الخبرة الكافية في تحكيم الاختراعات ويتبعون نفس المعايير العالمية المتبعة في معرض جنيف الدولي.



ندوة «ما بعد الاختراع»



قبل انعقاد المؤتمر الصحافي، نظم النادي العلمي ندوة «ما بعد الاختراع» حاضر فيها رئيس لجنة تحكيم المعرض الدولي الثالث عشر للاختراعات في الشرق الأوسط ديفيد فاروقي، واستهدفت المخترعين الكويتيين، وتطرقت إلى المعلومات والتفاصيل التي يستفيد منها كل مخترع والنقاط المجهولة لدى المخترعين عقب الانتهاء من تنفيذ اختراعاتهم والطرق الصحيحة لتشق طريقها نحو الأسواق.