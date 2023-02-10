

قال نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة: سعيا من النجاة الخيرية نحو توطين العمل الخيري داخل الكويت والذي يتوافق مع توجه القيادة السياسة قامت الجمعية بدعم كريم من «بيت الزكاة» بتنفيذ مشروع«سقيا الماء» دخل الكويت. وأوضح الوندة أن «بيت الزكاة» دعم مشروع سقيا الماء بمبلغ 10 آلاف دينار، حيث سيتم من خلال هذا المشروع توزيع عدد 18 ألف كرتون ماء، ويستفيد منها أكثر من 360 ألف إنسان. وحول آلية تنفيذ المشروع أجاب الوندة: حرصنا على أن يتم التوزيع في المناطق الحدودية والمناطق النائية والمقابر والمستشفيات والموانئ وغيرها من المناطق الأخرى، والتي تمتاز بالتجمعات، وذلك لتحقيق الاستفادة الكبرى من هذا المشروع الإنساني.