تبدأ نسبريسو العام الجديد مع الأناقة بالتعاون مع الأيقونة الإيطالية في عالم الموضة كيارا فيراني، التي تنطلق في رحلة استكشاف تأخذنا عبر محبتها للقهوة في سلسلة أفلام قصيرة من 4 أجزاء. مستوحاة من النكهات اللذيذة وتقاليد تحضير القهوة في الأقاليم الإيطالية المختلفة، شاركت كيارا بتطوير تشكيلة محدودة الإصدار لتتوسع مجموعة نسبريسو إسبيراتزيوني إيتاليانا التي تتضمن إضافة صنف قهوة جديدة: ميلانو إنتنسو، وإكسسوارات وماكينة قهوة، تحتفي جميعها بالأجواء الحيوية والإيقاع المعاصر لمدينة ميلانو الإيطالية - المدينة التي اتخذتها كيارا وطنا لها.



مع المؤرخ الإيطالي الشهير فيليبو كوزميلي، تبدأ كيارا رحلتها مع تاريخ ثقافة القهوة في عاصمة الإبداع الإيطالي روما. ويزوران معا المواقع الشهيرة الرائعة في روما بما في ذلك المقهى العريق أنتيكو كافيه غريكو، حيث يستمتعان بارتشاف فنجان اسبريسو ويكشفان عن تقاليد التحميص الإيطالية في روما. تتابع كيارا رحلتها في مدينة ميلانو، حيث الإلهام الحقيقي لتصميم ونكهة وخلاصة قهوة ميلانو إنتنسو، الذي ينبع من مواقع تاريخية كفيلا نيككي وبالازو مونتيدوريا وكاتدرائية ميلانو (دومو كاثيدرال). تظهر الأبراج الذهبية للكاتدرائية والتصميم الهندسي الخاص باللون الأخضر مع اللمسات الذهبية لفيلا نيككي في جميع تفاصيل تشكيلة الإصدار المحدود لتجمع عشاق القهوة في جميع أنحاء العالم بأناقة سرمدية وحيوية كلاسيكية.



وتعليقا على تعاونها مع نسبريسو، قالت كيارا فيراني: «إن محبتي للقهوة ولإيطاليا لا تعرف حدودا لذلك انتهزت فرصة التعاون مرة أخرى مع عائلة نسبريسو العزيزة للمشاركة في تطوير هذه التشكيلة المحدودة الإصدار. التشكيلة الجديدة مستوحاة من الإبداع والثقافة الغنية في ميلانو وأنا متحمسة جدا لتقديم مثل هذه القهوة الرائعة المذاق مع الإكسسوارات والماكينة الجميلة لمحبي القهوة ليستمتعوا بها أينما كانوا».



مذاق إيطالي



يرحب الإصدار المحدود لمجموعة نسبريسو إسبيرازيوني إيتاليانا 2023 بإضافة قهوة ميلانو إنتنسو المصممة لتسمح لعشاق القهوة بالاحتفاء بمدينة ميلانو. ولأنها توازن بين خلاصة مزيج الفواكه ونفحة من التوابل، ستأخذنا ميلانو إنتنسو إلى مكان ينبض بالتراث الفني وأسلوب الحياة الفاخر والمذاق الرائع. تجمع ميلانو إنتنسو الأناقة والتاريخ وخبرة القهوة الإيطالية لنستمتع بها في جميع أنحاء العالم. ستصبح تشكيلة إسبيراتزيوني إيتاليانا محدودة الإصدار التي طورناها بالتعاون مع كيارا فيراني متوافرة في الكويت في المتاجر وعبر الإنترنت اعتبارا من 17 يناير، 2023. تابع حساب [email protected] عبر الانستغرام لتبقى على اطلاع بآخر أخبار نسبريسو.